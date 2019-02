Ο Νινίκος - εγγονός Καρβέλα - Βίσση μεγάλωσε πολύ! (φωτό)

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μοιράστηκε η Σοφία Καρβέλα μια καταπληκτική φωτογραφία του μεγάλου της γιου, Νινίκου – όπως τον φωνάζουν!

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα: “Seriously, Thank you God. That's all”.

Σοβαρά, ευχαριστώ Θεέ μου! Αυτό είναι όλο!

Ο μικρός μπορεί να βαφτίστηκε Νίκος από τον παππού του, Νίκο Καρβέλα, ωστόσο το «Νινίκος» πλέον έχει καθιερωθεί!

Η Σοφία λατρεύει τους γιους της και συχνά πυκνά ενημερώνει τους συγγενείς, αλλά και τους φίλους της μέσα από τα social media για το πώς περνάει η ίδια στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της, Θανάση Πανουργιά, αλλά και τους γιους της Νινίκο και Νέστορα.

Όσο για τη… γιαγιά, Άννα Βίσση; Σε κάθε πρώτη ευκαιρία μιλάει μαζί με τη Σοφία στο τηλέφωνο και μαθαίνει τα νέα όλης της οικογένειας.