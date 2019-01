Ένωση δυνάμεων με ένα από τα καλύτερα ρούμια της Νότιας Αμερικής

Το In Icons We Trust ενώνει τις δημιουργικές του δυνάμεις με το Diplomatico Rum, ένα από τα καλύτερα ρούμια της Νότιας Αμερικής. Μόλις γιορτάσαμε δύο επιτυχημένα χρόνια παρουσίας στο internet και οι ιδέες μας είναι αστείρευτες.

To Diplomatico και η SkySpirits, αναγνωρίζοντας το δυναμικό μας ψηφιακό αποτύπωμα, μας επέλεξε ως digital Ambassadors και για έναν χρόνο θα φιλοξενούμε συνταγές από συναρπαστικά Diplomatico Rum cocktails, θα κάνουμε βόλτες στα πιο στιλάτα μπαρ της πόλης και θα παίζουμε με τη φιλοσοφία του brand, προτείνοντας outfits εμπνευσμένα από την ιστορία και την αισθητική του.

Από το 1959, που το αποστακτήριο DESTILERIAS UNIDAS SOUTH AMERICA (DUSA) ξεκίνησε να παράγει υψηλής ποιότητας αποστάγματα.

Tο DIPLOMATICO δημιουργεί εκεί τα συναρπαστικά ρούμια του από μελάσσα, κάποια από τα οποία παλαιώνουν μέχρι και 12 χρόνια, χαρίζοντάς τους, ως αποτέλεσμα, έναν γλυκό, γεμάτο και φρουτώδη χαρακτήρα.

Όλη η διαδικασία επιβλέπεται από τον μοναδικό Tito Cordero, ο οποίος είναι επικεφαλής στο αποστακτήριο από το 1988. Ο Tito είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Maestro de Ron με πολλά βραβεία στο ενεργητικό του και πρόεδρος του Ron de Venezuela DOC Regulatory Council.

Το Diplomatico, πιστό στις αξίες του αυθεντικού χαρακτήρα του, αναζητά σε όλο τον κόσμο τους δικούς του Ambassadors, τους ανθρώπους που δε φοβούνται να αναδείξουν το πραγματικό τους πάθος και να αλλάξουν τον κόσμο, χαρίζοντάς του αξίες και όνειρα.

Όπως το Diplomatico αντικατοπτρίζει τον ιδανικό συνδυασμό ανάμεσα στη χειροποίητη φροντίδα και τη σύγχρονη τεχνογνωσία, έτσι και οι Ambassadors που επιλέγει έχουν επαφή με τη βάση τους, κοιτάζοντας πάντα μπροστά. Είναι πολίτες του κόσμου, με ακλόνητες ρίζες και δυνατά φτερά, κυνηγοί της ουσίας των πραγμάτων σε όσα τους περιβάλλουν, εξερευνητές της μοναδικότητας που ενδυναμώνει τις αισθήσεις τους, κάνοντάς τους πάντα καλύτερους.

Ταξιδεύουν διαρκώς για να πάρουν και να χαρίσουν έμπνευση. Γιορτάζουν τη ζωή μαζί με όσους αγαπούν. Είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας τους, και παίρνουν αποφάσεις βασιζόμενοι στο ένστικτό τους και όχι στο τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνους.

Αυτοί είναι οι διπλωμάτες του Diplomatico, οι άνθρωποι που επιλέγει το μοναδικό αυτό ρούμι να αναδείξει. The world needs more diplomats, σύμφωνα με την παγκόσμια καμπάνια του Diplomatico, που αγκαλιάζει τη φιλοσοφία του www.iniconswetrust.com με τον καλύτερο τρόπο, ενσαρκώνοντας την ουσία του να είσαι diplomat: “Όταν αποφασίζεις να ακολουθήσεις την καρδιά σου, η ζωή σου γίνεται πραγματικά ουσιώδης και συναρπαστική, εμπνέοντας τους γύρω σου να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι, για να δημιουργήσουν μαζί σου έναν κόσμο με νόημα και ουσία».

http://wearethediplomats.com