Όλα όσα συνέβησαν στα Mad Video Music Awards 2016 - ΦΩΤΟ πάνω από τη σκηνή

Τα Mad Video Music Awards by Coca-Cola and Viva Wallet πραγματοποιήθηκαν για 13η συνεχόμενη χρονιά και απέδειξαν για ακόμα μία φορά γιατί είναι ο πιο επιτυχημένος μουσικός θεσμός της χώρας μας.

"My Music My Story" ήταν το φετινό σύνθημα των βραβείων, και σίγουρα οι «μουσικές ιστορίες» που δημιουργήθηκαν μπορούν να το υποστηρίξουν στο έπακρο.

Με τη μεγαλύτερη προσέλευση από κάθε άλλη χρονιά, τα Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet, άνοιξαν τις πόρτες τους στις 18:30 καλωσορίζοντας όλους εκείνους που στηρίζουν το θεσμό όλα αυτά τα χρόνια και ο Θέμης Γεωργαντάς, οικοδεσπότης για 13 χρόνια, βρέθηκε στο stage για να παρουσιάσει τη βραδιά με το χαρακτηριστικό στυλ του.

Όλα ξεκίνησαν με το «Όλα» του Σάκη Ρουβά και ένα μοναδικό show. Η Ελένη Φουρέιρα, ο Αναστάσιος Ράμμος και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος δημιούργησαν μια εκρηκτική διασκευή του Taste The Feeling, του τραγουδιού που έγραψε ο Avicci για την νέα καμπάνια της Coca-Cola. Μαζί τους εμφανίστηκε στη σκηνή ο Θέμης Γεωργαντάς.

Η Κατερίνα Λιόλιου άναψε φωτιές με τους Kings ερμηνεύοντας το «Παγωτό & μια εντυπωσιακή διασκευή του «Άκρως Τολμηρό» της Δέσποινας Βανδή. Αμέσως μετά ξεσήκωσε το κοινό Χρήστος Δάντης και μαζί του ο Στέλιος Λεγάκης και ο Πέτρος Ιακωβίδης σε μια διασκευή της μεγάλης του επιτυχίας «Κομμάτια». Η Demy μοιράστηκε τη σκηνή με την Poli Genova και τραγούδησαν μαζί το «I flove was a crime», το τραγούδι που πήρε την 5ηθεση στην Eurovision για την Βουλγαρία. Στη σκηνή ανέβηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για να τραγουδήσει «Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη» εν μέσω εντυπωσιακών σκηνικών και εφέ. Οι επόμενοι που ανέβηκαν στη σκηνή των VMA ήταν οι Playmen μαζί με Vassy και τον Tim εντυπωσιάζοντας το κοινό τόσο με τις μουσικές επιλογές τους, όσο και με την αν μη τι άλλο εντυπωσιακή χορογραφία με παπούτσια led στο “I Should Have Said”.

Το στάδιο πραγματικά σείστηκε, όταν στη σκηνή έκανε την εμφάνισή της η μοναδική Έλενα Παπαρίζου συνοδευόμενη από 30μελές μπαλέτο από τη σχολή του Φωκά Ευαγγελινού, στο ολοκαίνουργιο «Φιέστα», ενώ στη συνέχεια η Ελένη Φουρέιρα έκανε μια super εμφάνισή αυτή τη φορά με τον Mike και guest star τον μηχανόβιο Steve Milato με το ολοκαίνουργιο «Τι κοιτάς». Ηλίας Βρεττός και Naya τραγούδησαν «Πετάω ψηλά» και «Πυξίδα» και έδωσαν τη σκυτάλη σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς.

Η Άννα Βίσση, μετά το τιμητικό βραβείο που παρέλαβε, ερμήνευσε συγκλονιστικά το «Συνέντευξη» και το «Ξανά Μανά» συνοδευόμενη από την μπάντα της, αλλά και πολυάριθμούς λάτιν χορευτές. Στη συνέχεια ο Νίνο με μια πολύ εντυπωσιακή concept εμφάνιση τραγούδησε το «Ελλάς», ενώ αμέσως μετά «Με όπλο τη Φωνή Σου» ο OGE, η Xάρις Σάββα, η Demy και ο Κώστας Μαρτάκης, δημιούργησαν τον απόλυτο χαμό στην αρένα του σταδίου γεμίζοντάς τον με χαρτοπόλεμο και μπαλόνια. Στη σκηνή επανενώνονται και ανεβαίνουν οι Boys n' Noise μαζί με τους Rec για να κρατήσουν το κέφι αμείωτο με το ολοκαίνουργιο «Κάνε με τρελό» και την επιτυχία των REC «Και Σε Θυμάμαι».

Ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά, ήταν η εμφάνιση στη σκηνή της εκπληκτικής Imany, συνοδεία μιας κιθάρας, η οποία μάγεψε το κοινό με τη φωνή της και δικαιολόγησε τη φήμη που τη συνοδεύει ως μία από τις σπουδαιότερες νέες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σειρά για να ανέβουν στο stage είχαν ο Stan και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που ερμήνευσαν ένα medley ο ένας τις επιτυχίες του άλλου, κρατώντας το κέφι σε υψηλά επίπεδα. Σειρά είχε η πολύ συγκινητική βράβευση του Παντελή Παντελίδη για το ΒΕSTMALEADULT και η συγκλονιστική διασκευή στα «Σχοινιά σου» από τις Melisses, μαζί με τους μουσικούς του Παντελή Παντελίδη εν μέσω ενός πολύ ατμοσφαιρικού σκηνικού. Λίγο πριν το τέλος, η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε εκ νέου στη σκηνή, αυτή τη φορά για να τραγουδήσει μαζί με τον Sergey Lazarev το «Υou‘ re The Only One» ,ένα κομμάτι που κέρδισε το κοινό όλης της Ευρώπης στη φετινή Eurovision. Το show έκλεισε με την ανατρεπτική εμφάνιση του Kωνσταντίνου Κουφού, ο οποίος τραγούδησε τη μεγάλη του επιτυχία «Η πιο ωραία στην Ελλάδα», έχοντας στο πλευρό του την πολύ εντυπωσιακή Κατερίνα Στικούδη.

Το official track των Μad VMA 2016 by Coca–Cola and Viva Wallet ανήκε στον Αlex Leon

