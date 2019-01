Η Ελένη Φουρέιρα ποζάρει με μαύρο σουτιέν και αναστατώνει το Διαδίκτυο!

Με μαύρο σουτιέν πόζαρε στο Instagram η Ελένη Φουρέιρα, ενώ δεν παρέλειψε να πετάξει το «καρφάκι» της.

Η τραγουδίστρια «ανέβασε» μια φωτογραφία, στην οποία είναι καθισμένη σε μια πολυθρόνα, ξυπόλυτη, φορώντας το μαύρο παντελόνι κι ασορτί σουτιέν.

«When I'm good I'm very good... But when I'm bad I'm better...», έγραψε στη λεζάντα, δηλαδή «όταν είμαι καλή, είμαι πάρα πολύ καλή... Αλλά όταν είμαι κακιά, είμαι καλύτερη...»!