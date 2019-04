Συγκλονισμένη η Καρντάσιαν μετά την ένοπλη ληστεία στο Παρίσι

Η πρωταγωνίστρια των τηλεριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε σήμερα στη Νέα Υόρκη «σοβαρά κλονισμένη» αφού έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου στην κατοικία της στο Παρίσι από μια ομάδα μασκοφόρων από τη οποία έκλεψαν κοσμήματα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Φορώντας γυαλιά ηλίου και με το κεφάλι της κατεβασμένο, η Καρντάσιαν εισήλθε στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κάνι Ουέστ.

Η 35χρονη είχε φύγει από το Παρίσι με το ιδιωτικό της τζετ ώρες αφού οι ληστές την έδεσαν στο μπάνιο και τη σημάδευσαν με ένα όπλο στον κρόταφο.

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους που την ανέμεναν.

Την ίδια ώρα το τηλεοπτικό δίκτυο E! News, το οποίο προβάλλει το τηλεριάλιτι "Keeping Up With the Kardashians", επικαλέστηκε σήμερα μία πηγή από το περιβάλλον της πρωταγωνίστριας σύμφωνα με την οποία εκείνη φοβήθηκε για την ζωή της.

«Τους ικέτευσε να την αφήσουν να ζήσει και (τους είπε) ότι έχει μωρά στο σπίτι… Πίστεψε πραγματικά ότι θα την σκότωναν» ανέφερε η πηγή στο E! News.

«ΒΙΑΙΗ, ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ»

Αυτή η ληστεία «είναι βίαιη, είναι σκανδαλώδης» δήλωσε την ίδια ώρα σήμερα στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TV5 Monde ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Μαρκ Ερό.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Γαλλία «πρέπει να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο (στο θέμα της ασφάλειας) όμως εμείς θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση».

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ατυχές και οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά» «Έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Γάλλων πολιτών όπως επίσης όλων εκείνων που επισκέπτονται τη Γαλλία και ιδίως των τουριστών» έσπευσε να καθησυχάσει.

Η επίθεση αυτή στέλνει μια «πολύ επιζήμια (εικόνα) για τον προορισμό Γαλλία» ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων (Umih) κι ενώ ο κλάδος έχει ήδη υποστεί απώλειες της τάξης του 11,4% στις διανυκτερεύσεις από τον Ιανουάριο.

«Το Παρίσι και η Γαλλία δεν έχουν ανάγκη από κάτι τέτοιο και πιστεύω πως αυτό το πολύ βίαιο περιστατικό θα πλήξει είτε την υψηλή πελατεία αλλά επίσης τον τουρισμό γενικά» επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Ουάτκινς, πρόεδρος του Coach Omnium που ειδικεύεται σε θέματα τουρισμού.

Από τον Ιανουάριο ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων στο Παρίσι κατέγραψε πτώση της τάξης του 20% και η δραστηριότητα των εστιατορίων μειώθηκε κατά 25%- 30% σύμφωνα με την ένωση Umih.

Από την πλευρά της σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό επιχείρησε να μετριάσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται. Τόνισε ότι πρόκειται για μια «πολύ σπάνια ενέργεια, σε έναν ιδιωτικό χώρο» που «δεν θέτει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση» την ασφάλεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Να σημειωθεί οτι η γνωστή τηλεπερσόνα βρισκόταν στο Παρίσι για να παρακολουθήσει την Εβδομάδα μόδας και είχε βρεθεί στην πρώτη σειρά πολλών επιδείξων όπως Balenciaga, Givenchy και Balmain.

Μάλιστα μετά το περιστατικό, ο Kanye West έκλεισε τη συναυλία του στο Φεστιβάλ Meadows στο Queens της Νέας Υόρκης την Κυριακή λόγω της «έκτακτης οικογενειακής ανάγκης».