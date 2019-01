O Ελτον Τζον δημιούργησε δικό του κανάλι στο YouTube

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε στο φεστιβάλ των Καννών ο Έλτον Τζον μετά από την πρόσφατη περιπέτεια που είχε με την υγεία του τον Απρίλιο.

Σε ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Le Majestic, ο Έλτον Τζον παρουσίασε τους νικητές του διαγωνισμού στο δικό του κανάλι στο YouTube, που ονομάζεται «Elton John: The Cut», και που είχε ζητήσει από τους θαυμαστές του να δημιουργήσουν βίντεο για τις επιτυχίες του «Rocket Man», «Tiny Dancer» και «Bennie and the Bennie Jets».

Η εκδήλωσh αποτέλεσε και πάρτι για τα γενέθλια του στιχουργού του Τζον, Μπέρνι Ταουπίν που έγινε 67 χρόνων και ο οποίος έσβησε τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων του μπροστά στους καλεσμένους Τζιμ Γιανόπουλο, Αντρέ Μπαλάζ, Σπάικ Λι και Ρον Μπερκλ.

Ο Τζον δήλωσε για την παρουσία του στο YouTube: «Ήθελα να επικοινωνήσω τη μουσική μου στους νέους και ήθελα να εμπνευστώ από τους νέους».