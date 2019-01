Σαρώνει το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ - Έσπασε τα ρεκόρ σε Spotify και YouΤube!

Η Τέιλορ Σουίφτ επέστρεψε στα μουσικά δεδομένα και σπάει όλα τα ρεκόρ.

Το νέο της τραγούδι «Look What You Made Me Do» κατάφερε, σύμφωνα με το Associated Press, μόνο την ημέρα που κυκλοφόρησε παίχτηκε από 8 εκατ. φορές στο Spotify και 19 εκατ. φορές στο YouTube. Οι αριθμοί αποτελούν ρεκόρ και για τις δύο πλατφόρμες.

Από την άλλη, το Bloomberg εκτιμά ότι οι πωλήσεις του σινγκλ, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 500.000, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες πωλήσεις για σινγκλάκι σε μία εβδομάδα από το «Hello» της Αντέλ, το 2015.



Όσον αφορά το βίντεο του τραγουδιού, για το οποίο οι δημιουργοί κατηγορήθηκαν για «υποκλοπή» της Μπιγιονσέ, ο σκηνοθέτης Joseph Khan απάντησε: «Έχω κάνει κάποιες δουλειές με τη Μπιγιονσέ. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Το #LWYMMDvideo δεν είναι το καλλιτεχνικό της σύμπαν. Αγάπη και σεβασμός στη Μπι.»