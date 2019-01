Έξαλλη... η Κιμ Καρντάσιαν όταν είδε τις αρετουσάριστες φωτογραφίες!

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις αρετουσάριστες φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν τον περασμένο Μάιο; Εκείνη τη βραδιά το untag στο κινητό της πήρε φωτιά.

Σάλος προκλήθηκε τον Απρίλιο όταν τα αρετουσάριστα γεμάτα κυτταρίτιδα οπίσθια της Kim Kardashian κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο. Το θέμα δεν άργησε να πάρει διαστάσεις μιας και το «δυνατό» σημείο της διάσημης τηλεπερσόνας σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα έκανε το γύρο του Ίντερνετ ακριβώς όπως είναι.

Η τέλεια εικόνα της Kim γκρεμίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη και η 36χρονη έχασε 100.000 followers της στο Instagram οι οποίοι ένιωσαν εξαπατημένοι από τη λατρεμένη τους star και αποφάσισαν να σταματήσουν να την ακολουθούν στα social media.

Από εκεί και μετά η Kim προσπαθώντας να ξαναχτίσει όσα με κόπο είχε καταφέρει προτίμησε να μην πει κάτι δημοσίως για το θέμα, ωστόσο ξεκίνησε να βομβαρδίζει το Instagram της με σέξι selfies και φωτογραφίες της.

Τώρα πέντε μήνες μετά τις φωτογραφίες, μέσω του «Keeping Up With The Kardashians» που θα προβληθεί την Κυριακή, βλέπουμε την πρώτη αντίδραση της Kardashian στη θέα των γυμνών της οπισθίων. Το teaser του επεισοδίου κυκλοφόρησε από το «Ε!» και σε αυτό φαίνεται η τηλεπερσόνα ξαπλωμένη σε μία ξαπλώστρα και φορώντας ένα ροζ μπικίνι να τρομάζει κι εκείνη στο θέαμα. Μάλιστα κοιτάζοντας το κινητό της λέει θυμωμένη: «Θεέ μου, δεν είμαι εγώ αυτή» ενώ απευθυνόμενη στις φίλες της σημειώνει πως δεν είχε παρατηρήσει κάποιον με φωτογραφική μηχανή την ημέρα που τραβήχτηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Μάλιστα είναι τόσο εξαγριωμένη που λέει πως πρέπει να βάλει αμέσως τα πράγματα στη θέση τους.