Βίντεο - σοκ: Τραγουδιστής κλωτσάει εν ψυχρώ φωτογράφο στο πρόσωπο!

Στο πρόσωπο κλώτσησε μια φωτογράφο ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Queens of the Stone Age και συνιδρυτής των Eagles of Death Metal Τζος Χομ με την ίδια να υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να περάσει ένα βράδυ σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη στο φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού KROQ στο Λος Άντζελες και καταγράφηκε σε βίντεο. Εκεί φαίνεται ο Χομ να κλωτσάει χωρίς λόγο στο πρόσωπο τη φωτογράφο του πρακτορείου Shutterstock Τσέλσι Λόρεν.

Thanks to Josh Homme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) στις Δεκ 9, 2017, 11:38μμ PST

Η Λόρεν υποστηρίζει ότι ακόμη έχει μελανιά στο φρύδι της και νιώθει ναυτία.

«Η επίθεση σε οποιαδήποτε μορφή δεν επιτρέπεται, όποια και αν είναι η δικαιολογία», έγραψε η Λόρεν στο Instagram. Όπως εκτίμησε ο Χομ ενδεχομένως να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.

Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό της η Λόρεν δημοσίευσε και τρεις φωτογραφίες του Χομ. Στις δύο πρώτες φαίνεται να την κοιτάει και να της χαμογελάει πριν την κλωτσήσει ενώ στην τρίτη στάζει αίμα στο πρόσωπό του καθώς νωρίτερα είχε αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι.

«Βρισκόμουν εκεί που μου επιτρεπόταν, δεν παραβίασα κανονισμούς, απλώς προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου», έγραψε φωτογράφος.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη και χαρακτήρισε το περιστατικό ατύχημα. Είπε ότι «ήταν χαμένος στην ερμηνεία του» και ότι κλώτσησε και τεχνολογικό εξοπλισμό.

«Δεν θα προκαλούσα βλάβη από πρόθεση σε κανέναν εργαζόμενο ή θεατή του σόου μας και ελπίζω η Τσέλσι να δεχτεί την ειλικρινή μου συγγνώμη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Η εξήγηση που έδωσε για να αιτιολογήσει τη συμπεριφορά του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιοι ζήτησαν να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Χομ ζει στην έρημο της νοτιοανατολικής Καλιφόρνιας και έχει συνεργαστεί με τον θρύλο της πανκ Ίγκι Ποπ στο τελευταίο άλμπουμ του.