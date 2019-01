Πέθανε στα 63 του από ανακοπή καρδιάς γνωστός τραγουδιστής!

Σε ηλικία 63 ετών “έφυγε” από τη ζωή ο Pete Shelley! Ο γνωστός τραγουδιστής και ιδρυτής του συγκροτήματος Buzzcocks άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Ο Pete Shelley, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Peter Campbell McNeish, γεννήθηκε στο Lancashire το 1955 και από πολύ μικρός αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική. Το 1976, ο Pete μαζί με τον τραγουδιστή Howard Devoto ιδρύουν το συγκρότημα Buzzcocks.

Η μπάντα διαλύθηκε το 1981 και ενώθηκε ξανά το 1989.Η δισκογραφία των Buzzcocks: Another Music in a Different Kitchen (1978), Love Bites (1978), A Different Kind of Tension (1979), Trade Test Transmissions (1993), All Set (1996), Modern (1999), Buzzcocks (2003), Flat-Pack Philosophy (2006), The Way (2014).