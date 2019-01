Μπιγιονσέ και Χίλαρι Κλίντον στον γάμο της κόρης του πλουσιότερου Ινδού

Λαμπεροί καλεσμένοι και ισχυρές προσωπικότητες του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, μετέβησαν στο ινδικό κράτος του Τατζαστάν, για να παρευρεθούν στον γάμο της κόρης του πλουσιότερου ανθρώπου της χώρας.



Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ξεχώρισαν οι παρουσίες της Μπιγιονσέ, της Αριάνα Χάφινγκτον και της Χίλαρι Κλίντον.

Δεκάδες ναυλωμένα αεροπλάνα πέταξαν για το Ουνταϊπούρ για τους εορτασμούς του «the big, fat Indian wedding» των Ίσα Αμπάνι και Ανάντ Πιραμάλ.

Η 27χρονη Αμπάνι, είναι η κόρη του προέδρου της Reliance Industries, Μουκές Αμπάνι, ο οποίος σύμφωνα με το Forbes είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ινδίας.



Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, στη Βομβάη, αλλά οι εορτασμοί ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο στην πόλη με γλέντια, τραγούδια και χορούς και άλλες τελετές πριν τον γάμο.

Beyonce turns up the heat at Isha Ambani and Anand Piramal's pre-wedding celebrations.

Η Αμπάνι αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Yaleτ ο 2014 και από τότε βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο δύο εταιρειών της αυτοκρατορίας Reliance του πατέρα της. Το 2015, μάλιστα, το Forbes, την χαρακτήρισε ως μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της Ασίας που πρέπει να παρακολουθεί κανείς.Οι Κλίντον και η οικογένεια Αμπάνι είναι γνωστοί εδώ και 18 χρόνια και συναντήθηκαν αρκετές φορές τόσο στην Ινδία όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Τον περασμένο Μάρτιο μάλιστα, όταν η Χίλαρι Κλίντον επισκέφθηκε την Ινδία για μια ομιλία σε συνέδριο στη Βομβάη, γευμάτισε με τους Αμπάντι στην 27όροφη κατοικία τους στην Αντίλια – ένα από τα πιο ακριβά σπίτια στον κόσμο.

Άλλοι διάσημοι που αναμένεται να παραβρεθούν στον γάμο, είναι ο Ινδός μεγιστάνας του χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ, ο Τζέιμς Μέρντοχ, η Πριγιάνκα Τσόπρα και ο σύζυγός της Νικ Τζόνας.



Οι λαμπεροί καλεσμένοι που ήδη έχουν καταφθάσει στην Ινδία παρακολούθησαν χθες μια ιδιωτική συναυλία της Μπιγιονσέ.

Wedding guests have access to an app mapping out the activities, which include a private concert by Beyoncé.