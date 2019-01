Τομ Χανκς: Έφαγε σε φαστφουντάδικο και κέρασε όλο το μαγαζί

Δεν είναι τυχαίο που ο Τομ Χανκς είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον επισκέφτηκαν ένα εστιατόριο fast food στην Καλιφόρνια και εκεί απόλαυσαν το γεύμα τους, φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο και ο ηθοποιός κέρασε όλο το μαγαζί πληρώνοντας τα γεύματα.

Η είδηση κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του Διαδικτύου καθώς οι θαυμαστές του ανέβασαν φωτογραφίες στα social media, δηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους για την ταπεινότητα του ηθοποιού και για το πόσο προσιτός είναι.

«Είναι τόσο καλός τύπος και βγάζει φωτογραφίες με όλους... Μας ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα. Πήγα εκεί και μίλησα με τη γυναίκα του τη Ρίτα, ενώ εκείνος έβγαζε φωτογραφίες με τον κόσμο», δημοσίευσε ένας χρήστης στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

«Είχα την τιμή να γνωρίσω τον ένα και μοναδικό Τομ Χανκς και την υπέροχη γυναίκα του Ρίτα Γουίλσον! Οι πιο cool άνθρωποι που έχω γνωρίσει», έγραψε κάποιος άλλος.

.@TomHanks surprised a drive-thru line at an In-N-Out Burger in California by paying for everyone's lunch that was in line. pic.twitter.com/IzRLVw7Uta