Η Μαρία Μπακοδήμου πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Αργυρόπουλο και τους γιους τους.

Το πρώην ζευγάρι διατηρεί άριστες σχέσεις και σαν οικογένεια γιόρτασαν όλοι μαζί.

«Happy family Christmas night ❤️❤️ so lucky of the distinguished»