Την Πέμπτη το περιοδικό Vanity Fair κυκλοφόρησε το ετήσιο τεύχος του Χόλιγουντ και στο τρίπτυχο εμφανίζονται οι Όπρα Γουίνφρϊ, Ρις Γουίδερσπουν, Νικόλ Κίντμαν, Τομ Χανκς, Μάικλ Τζόρνταν, Zendaya, Τζέσικα Τσάστεϊν, Κλερ Φόι, Μίχαελ Σάννον, Χάρισον Φορντ, Γκαλ Γκαντότ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο συντάκτης του Vanity Fair,​ Γκρέυντον Κάρτερ.

Το Vanity Fair μάλλον έκανε το επικότερο photoshop-fail της χρονιάς με τρία χέρια και τρία πόδια. Αν και ομολογουμένως εντυπωσιακό λόγω της κοινής εμφάνισης τόσων σταρ, το εξώφυλλο έχει γίνει από χτες θέμα συζήτησης για όλους τους λάθος λόγους, αφού στη φωτογραφία η Ρις Γουίδερσπουν φαίνεται να έχει... τρία πόδια και η Όπρα Γουίνφρεϊ τρία... χέρια.

Η πρώτη που σχολίασε την αποτυχημένη επεξεργασία των εικόνων ήταν η Ρις Γουίδερσπουν, που με μεγάλή δόση αυτοσαρκασμού έγραψε στο Twitter: «Λοιπόν... υποθέτω πως πλέον το γνωρίζουν όλοι... έχω τρία πόδια. Ελπίζω να μπορείτε ακόμη να με αποδεχθείτε για αυτό που είμαι (και δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ που αγκάλιασα σφιχτά την Όπρα... Αν σου δοθεί η ευκαιρία, το συστήνω ανεπιφύλακτα)».

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am.

Αν και οπωσδήποτε το συμπέρασμα που προκύπτει με μια πρώτη ματιά είναι πως η ηθοποιός μοιάζει να έχει τρία πόδια, το περιοδικό εξήγησε πως αυτό που δημιουργεί την αλλόκοτη ψευδαίσθηση είναι στην πραγματικότητα το ύφασμα στο φόρεμά της.

Η Όπρα δεν το άφησε επίσης ασχολίαστο, απαντώντας στην σχετική ανάρτηση της Ρις όπου αναφέρθηκε στο τρίτο χέρι της κάνοντας ανάλογο χιούμορ. «Αποδέχομαι το τρίτο πόδι σου. Ξέρω πως αποδέχεσαι το τρίτο χέρι μου», έγραψε στην απάντησή της.

Μετά και το σχόλιο της Όπρα, το Vanity Fair αποφάσισε να πάρει δημοσίως θέση για το αποτυχημένο Photoshop και παραδέχθηκε πως όντως έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος. «Παρόλο που θα λατρεύαμε την αποκλειστικότητα στο τρίτο πόδι της Ρις Γουίδερσπουν, είναι απλώς η γραμμή του φορέματός της. Όσο για την Όπρα, πώς θα μπορούσε να τα βγάζει όλα πέρα έχοντας μόνο δύο χέρια;», έγραψε το περιοδικό στο Twitter, διευκρινίζοντας πως διόρθωσαν το λάθος στην διαδικτυακή έκδοση.

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S