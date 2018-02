Την αποκάλυψη πως χώρισε έκανε σε σαββατιάτικο έντυπο η Αγγελική Κοκαλίτσα που συμμετείχε στο Survivor 2.

«Μπορεί να χωρίσαμε, όμως, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος με βοηθάει ακόμα και τώρα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον μεταξύ μας. Γιατί ποτέ δεν λέω ποτέ και τους ανθρώπους που αγαπάω θέλω να τους έχω πάντα κοντά μου», δήλωσε στο Secret η Αγγελική Κοκαλίτσα.

Παράλληλα, έκλεισε το μάτι στην… TV αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να γίνει παρουσιάστρια.

«Μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα στο Survivor. Μου λένε ότι είμαι αρκετά επικοινωνιακή και ετοιμόλογη τηλεοπτικά, οπότε έχω αρχίσει και σκέφτομαι το ενδεχόμενο να κάνω κάποια στιγμή τηλεόραση. Θα ήθελα να παρουσιάσω το My style rocks ή ακόμα και το Dancing with the stars», είπε.