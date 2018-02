Η Emily Ratajkowski, ξάφνιασε τους ακόλουθούς της στο Instagram, ανακοινώνοντας μέσα από μια δημοσίευση ότι παντρεύτηκε.

Το μοντέλο, παντρεύτηκε με έναν γάμο αστραπή, τον άγνωστο σε πολλούς μέχρι σήμερα, Sebastian Bear-McClard.

Ο Bear-McClard, είναι κινηματογραφικός παραγωγός που έχει υπογράψει τις ταινίες Good Time (με τον Ρόμπερτ Πάτινσον), Heaven Knows What και Still Life ο σύζυγος της EmRata είναι και ηθοποιός με εμφανίσεις του στην ταινία The Minority και το film μικρού μήκους Buffalo Wings.

Επιπλέον ο Bear-McClard είναι ιδρυτής της εταιρίας παραγωγής ανεξάρτητου κινηματογράφου Elara Pictures με έδρα τη Νέα Υόρκη και έχει σχέσεις με τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας -η εταιρία του υπογράφει το video clip του Jay Z, Marcy Me.