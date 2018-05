Η Μέγκαν Μαρκλ σε μια παραμυθένια τελετή παρουσία εκατοντάδων εκλεκτών προσκεκλημένων παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι.

Η Ντόρια Ράγκλαντ, μητέρα της Μέγκαν ήταν κατασυγκινημένη στη διάρκεια της τελετής σε τέτοιο βαθμό που δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς για την κόρη της.

Meghan Markle's mother Doria Ragland is visibly moved as her daughter becomes the Duchess of Sussex after marrying Prince Harry



