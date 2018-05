Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο βραβευμένος με Όσκαρ για την «Επιστροφή», Λεονάρντο Ντι Κάπριο, είναι έτοιμοι να δώσουν ξανά τα χέρια, μετά το «Catch Me If You Can».

Σύμφωνα με το Deadline οι δύο τους βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για μια κινηματογραφική βιογραφία του στρατηγού του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, Οδυσσέα Γκαρντ.

Ο στρατηγός Γκραντ, του οποίου η φιγούρα έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία του Σπίλμπεργκ «Λίνκολν», ήταν αυτός που οδήγησε τα στρατεύματα της Ένωσης (Βόρειοι) στη νίκη κατά της Συνομοσποδίας (Νότιοι) στον Αμερικανικό Εμφύλιο.

Στη συνέχεια, είχε δύο θητείες ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, διαδεχόμενος τον Άντριου Τζάκσον, και πιστώνεται τη σταθεροποίηση της αμερικανικής οικονομίας και την προσπάθεια να εξαλείψει τα τελευταία απομεινάρια της δουλείας, αντιμετωπίζοντας την Κου Κλουξ Κλαν.

Tο όλο εγχείρημα θα αντλήσει υλικό από το ιστορικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Pulitzer, Ron Chernow, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2017 και μπήκε πολύ σύντομα στην κατηγορία των best-seller των New York Times. Την προσαρμογή του σεναρίου θα επιμεληθεί ο David James Kelly.