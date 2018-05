Ο άλλοτε πανίσχυρος κινηματογραφικός παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, που κατηγορείται από δεκάδες γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, παρουσιάστηκε σήμερα σε αστυνομικό τμήμα του νότιου Μανχάταν, πριν από μια πιθανή απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Δεκάδες τηλεοπτικές κάμερες περίμεναν τον 66χρονο Γουάινστιν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Εκεί καταγράφηκαν τα στοιχεία του, λήφθηκαν η φωτογραφία και τα δακτυλικά του αποτυπώματα, πριν ο Αμερικανός μεγιστάνας μεταφερθεί στο δικαστήριο που βρίσκεται κοντά στο αστυνομικό τμήμα για να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή.

