Η Kylie Minogue αποφάσισε να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές της τα 50 της χρόνια, ανεβάζοντας μια ιδιαίτερη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Στη φωτογραφία, φαίνεται η ίδια να στέκεται γυμνή, με μια ιδιαίτερη κιθάρα, να καλύπτει τα απόκρυφα σημεία του σώματός της.

Τις προηγούμενες ημέρες, είχε κάνει μια αναδρομή ανεβάζοντας και άλλες φωτογραφίες από τη ζωή της.

And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50..... Let's go! pic.twitter.com/piZy3FMtHu