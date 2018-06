Το 2012 το περιοδικό Closer είχε δημοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον, προκαλώντας τριγμούς στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Για αυτή τη δημοσίευση οι υπεύθυνοι του περιοδικού αναγκάστηκαν να πληρώσουν αποζημίωση ύψους 92.000 λιρών στην ίδια και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Πώς μπορεί η προ βασιλικής οικογένειας, ζωή της Μέγκαν Μαρκλ να έχει σχέση με αυτή την υπόθεση; Οι υπεύθυνοι του περιοδικού, σύμφωνα με τη Daily Mail, υποστηρίζουν ότι ένα σέξι βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ για το περιοδικό Men’s Health το 2013 είναι ικανό να σταθεί σε δίκη (μεταξύ άλλων) ώστε να είναι θετική η έκβαση της έφεσης που θα κάνουν.

Χαρακτηρίζουν υποκριτική μια τόσο μεγάλη αποζημίωση. Ειδικά από τη στιγμή που τα νέα μέλη της βασιλικής οικογένειας χαίρονται με τις σέξι φωτογραφίες. Και όπως αναφέρουν «χρησιμοποίησαν τα σέξι βίντεο για να προωθήσουν τους εαυτούς τους».

Στο καυτό, είναι η αλήθεια βίντεο με τίτλο «Grilling Never Looked So Hot With Meghan Markle» η Μέγκαν Μαρκλ έβγαζε το πουκάμισό της μπροστά στην κάμερα και πόζαρε με το καυτό σορτς να ψήνει χάμπουργκερ, παίρνοντας λάγνες πόζες.

Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι του Κένσινγκτον που επικαλείται η Daily Mail, οι εκπρόσωποι του στέμματος επιμένουν ότι οι επίμαχες φωτογραφίες Κέιτ Μίντλετον ήταν προϊόν παραβίασης και πιθανότατα κλοπής.