Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, υποδέχθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο, τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ τον δεύτερο και τη σύζυγό του βασίλισσα Ράνια.

Οι σύζυγοι των δύο μεγάλων ανδρών, ήταν αυτές που έκλεψαν την εντύπωση, με την κομψότητα και την ομορφιά τους.

Τα δύο ζευγάρια, συναντήθηκαν στο οβάλ γραφείο, ενώ αργότερα, οι δύο άνδρες συζήτησαν τα θέματα που τους απασχολούν.

Η Μελάνια φόρεσε ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα με ζώνη, αξίας 3.950 δολαρίων της μάρκας Proenza Schouler που έχει έδρα στη Νέα Υόρκη, ενώ η βασίλισσα Ράνια επέλεξε ένα πιο ελαφρύ φόρεμα με μακρύ μανίκι.

Σύμφωνα με τον λευκό οίκο, οι σύμμαχοι μίλησαν για την τρομοκρατία, για την απειλή του Ιράν και για την κρίση στη Συρία ενώ αρκετές συζητήσεις έγιναν και για την ειρήνη που πρέπει να επικρατήσει, μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

A great visit with the King & Queen of Jordan. @POTUS & I were glad to welcome them back to the @Whitehouse. @QueenRania & I shared an open & productive discussion about the many issues our countries are challenged with today. pic.twitter.com/JjKwurfCS3