Όλος ο κόσμος γνωρίζει τις απιστίες του Tristan Thompson προς την Khloe Kardashian, λίγες μόνο μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Επίσης, όλος ο πλανήτης περίμενε ότι η Koko θα τον έστελνε πακέτο στη… μαμά του.

Να όμως που για άλλη μία φορά, η Khloe έκανε την έκπληξη, και, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, αποφάσισε να συγχωρήσει τον μπασκετμπολίστα του NBA και να του δώσει άλλη μία ευκαιρία να είναι δίπλα της και δίπλα στην κόρη τους. Όπως φαντάζεστε, οι θαυμαστές της Khloe Kardashian δεν είναι και πολύ φαν του Tristan, ειδικά μετά τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Γι’ αυτό, μία από αυτές δεν δίστασε να γράψει την άποψή της δημόσια στο twitter!

"I love, adore & root for @khloekardashian but I’m so disappointed she stayed with that wasteman Tristan. she preaches about women knowing their self worth and when to walk away but when it’s time to walk the walk, she’s a hypocrite"

«Αγαπάω και λατρεύω την Khloe αλλά είμαι τόσο απογοητευμένη που έμεινε με αυτόν τον άχρηστο τον Tristan. Μιλάει για το ότι οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν την αξία τους και να ξέρουν πότε να φεύγουν, αλλά όταν είναι η ώρα να φύγει η ίδια είναι υποκρίτρια.», έγραψε μεταξύ άλλων η Queen Persia!

Αυτό όμως που δεν περίμενε ούτε η Queen Persia ούτε κανείς, ήταν η απάντηση της Khloe, η οποία έγραψε δημόσια στο twitter:

«Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρεις καθόλου τι συμβαίνει στο σπίτι μας ή πόσο χρειάζεται να ξαναφτιάξεις τα πράγματα απλώς και μόνο για να συνυπάρχεις. Είμαι περήφανη για τη δύναμή μου. Εκτιμώ τη γνώμη σου και ελπίζω να διατηρήσεις την ίδια άποψη για όλους όσους έχουν μείνει σε παρόμοιες καταστάσεις.»

Μετά την απάντηση της Khloe, η θαυμάστρια της έγραψε ότι δεν την κρίνει, αντιθέτως την λατρεύει και ήθελε να την προστατεύσει, με την σταρ να της απαντάει ότι την αγαπάει και το εκτιμάει πολύ!