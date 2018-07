Μια μικρή αναδρομή μέσω social media έκανε η αδερφή του Κωνσταντίνου Αργυρού, Κατερίνα.

Η μια εκ των τρίδυμων αδερφών του γνωστού τραγουδιστή μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία, στην οποία βλέπουμε τον μικρό Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με τον αδερφό του Παύλο!

Συνόδευσε μάλιστα τη φωτογραφία με το σχόλιο «Ι love u to the moon and back! My angels (Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πάλι πίσω. Άγγελοι μου)».