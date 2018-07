Τραγικές στιγμές βιώνει τις τελευταίες ημέρς η χώρα μας, εξαιτίας των φονικών πυρκαγιών στην ανατολική Αττική, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Από την καταστροφική μανία της φωτιάς δεν γλίτωσαν ούτε οι περιουσίες γνωστών Ελλήνων, οι οποίοι μένουν στις πληγείσες περιοχές, Κινέττα, Πεντέλη, Νέα Μάκρη, Μάτι και Νέο Βουτζά.

Χριστίνα Λαμπίρη

Τη μανία της πύρινης λαίλαπας βίωσε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Χριστίνα Λαμπίρη της οποίας το σπίτι κάηκε ολοσχερώς ενώ η ίδια και ο σύζυγός της γλίτωσαν κυριολκετικά την τελευταία στιγμή. Το σπίτι του ζευγαριού βρίσκεται ακριβώς στο Κόκκινο Λιμάνι, εκεί που βρήκαν και τον τραγικό θάνατο 26 άνθρωποι. Η Χριστίνα Λαμπίρη και ο επιχειρηματίας σύζυγός της Θανάσης Αδαμόπουλος μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να σώσουν το σπίτι το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η δημοσιογράφος σε δηλώσεις της στο youweekly.gr είπε τι ακριβώς έχει συμβεί: «Καταστραφήκαμε εντελώς! Το σπίτι μου είναι πολύ κοντά στην ταβέρνα που απανθρακώθηκαν 26 συμπολίτες μας... Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δυο πολύ κολλητοί φίλοι του άνδρα μου... Εμείς ούτε που καταλάβαμε τι συνέβη! Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά μας περικύκλωσε μέσα στο σπίτι μας και προσπαθήσαμε να σώσουμε ότι σωζώτανε! Εγώ ειλικρινά ούτε που έχω καταλάβει πως τελικά σώθηκα! Το σπίτι μας καταστράφηκε ολοσχερώς. Έμεινε μόνο ένα δωμάτιο από όλο το σπίτι και τώρα μαζεύω σε κούτες ότι έχει σωθεί για να σηκωθώ να φύγω. Το σπίτι του αδερφού του άντρα μου Θανάση, είναι ακριβώς δίπλα από το δικό μας καταστράφηκε ολοσχερώς. Πραγματικά είμαι σε απίστευτη σύγχυση και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον σώσαμε τη ζωή μας».

Σάκης Ρουβας

Ανάμεσα στα σπίτια που απειλήθηκαν στο Νέο Βουτζά ήταν και αυτό του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη. Το σπίτι του διάσημου ζευγαριού που έχει τέσσερα παιδιά βρίσκεται στο Νέο Βουτζά και η φωτιά έφτασε έξω από την μάντρα του σπιτιού τους, όπου έκαψε το γκαράζ και μεγάλο μέρος του κήπου. Στο σπίτι εκείνη την ώρα, ήταν οι γονείς της Κάτιας Ζυγούλη με τον μικρό Απόλλωνα, όπως ανέφερε πηγή. Ο Σάκης και η Κάτια με τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν στην Κέρκυρα και όταν πληροφορήθηκαν για την πυρκαγιά προσπάθησαν να επιστρέψουν στην Αθήνα, αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί καμία πτήση στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Τέλος, όταν ο αδελφός του Σάκη Ρουβά πληροφορήθηκε ότι η φωτιά «απειλεί» το σπίτι έσπευσε αμέσως στον Νέο Βουτζά: «Ο αδελφός του Σάκη έσωσε στην κυριολεξία το σπίτι από το να καεί ολοσχερώς» κατέληξε η ίδια πηγή.

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Ολοσχερώς κάηκε το σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη στην Κινέτα από την καταστροφική πυρκαγιά. Η ίδια όταν ξέσπασε η πυρκαγιά αποχώρησε από την περιοχή και φιλοξενήθηκε από φίλους της στο Λουτράκι. Σήμερα επισκέφθηκε το σπίτι της στην Κινέτα και διαπίστωσε την καταστροφή ενώ μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Είναι τα κόπια μιας ζωής. Θα μου πεις εδώ πέθαναν άνθρωποι, κάηκαν παιδιά, κάηκαν ολόκληρες οικογένειες. Ζω το δικό μου δράμα, εκείνο είναι μεγαλύτερο δράμα οπωσδήποτε. Λυπάμαι, κουράγιο!», είπε η Ζωζώ Σαπουντζάκη.Η αγαπημένη ηθοποιός μένει πολλά χρονιά στην Κινέτα και το σπίτι αυτό που έγινε στάχτη αποτελεί την κύρια κατοικία της και δεν είναι το εξοχικό της.

Μελίνα Μακρή

Με μία ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή έκανε γνωστό ότι το πατρικό της σπίτι στην Κινέτα κάηκε ολοσχερώς. «Μαύρη μέρα ξημέρωσε σήμερα…. καταστροφή, θάνατος, οργή» έγραψε μεταξύ άλλων. Η Νένα Χρονοπούλου με την οικογένεια της νοικιάζουν σπίτι στο Νέο Βουτζά. Η οικογένεια όταν ξέσπασε η φωτιά απουσίαζε, όμως, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτηση στο Facebook κάηκε το αυτοκίνητό της, ενώ το σπίτι δεν έπαθε ζημιές.

Ελενη Καρουσάκη

Η Ελένη Καρουσάκη πέρασε εφιαλτικές ώρες μετά την πύρινη λαίλαπα που βρήκε την Ανατολική και Δυτική Αττική από τη Δευτέρα το απόγευμα. Ευτυχώς η τραγουδίστρια με την οικογένειά της κατάφεραν να διασωθούν με τη βοήθεια του Λιμενικού ενώ βρισκόντουσαν πάνω από τέσσερις ώρες στη θάλασσα.

Η Ελένη Καρουσάκη μίλησε στην εφημερίδα Espresso για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η ίδια αλλά και όλοι οι συνάνθρωποί της προκαλώντας ανατριχίλα. «Οι στιγμές που ζήσαμε ήταν εφιαλτικές, καθώς μέσα σε ελάχιστη ώρα η φωτιά έφτασε έξω από τα παράθυρα του σπιτιού. Βλέπαμε τις φλόγες και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να σωθούμε από το… ποτάμι με τις φλόγες, το οποίο κατάπινε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του. Όταν φτάσαμε στην παραλία, πέρα από τον κόσμο που υπήρχε, δεν πιστεύαμε ότι η φωτιά θα έφτανε ως εκεί. Ο καπνός είχε πνίξει τα πάντα, ουρλιαχτά από παντού, δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας, με αποτέλεσμα να βρεθούμε μέσα στο νερό και να κολυμπάμε μέχρι να ξεφύγουμε. Νόμιζα ότι οικογενειακώς ζούσαμε τις τελευταίες μας στιγμές. Βάλαμε τα κλάματα και φιληθήκαμε, μήπως και δεν μας δινόταν ξανά η ευκαιρία αυτή. Παραμείναμε μέσα στη θάλασσα, κολυμπήσαμε κοντά ο ένας στον άλλον, ώστε να μη μας φτάνουν οι στάχτες και τα αποκαΐδια και περιμέναμε να έρθουν να μας σώσουν. Τελικά, ένα σκάφος του Λιμενικού μάς περισυνέλλεξε και βρεθήκαμε στο λιμάνι της Ραφήνας. Κρίμα, τόσος κόσμος, χάθηκε άδικα»

Χάρης Ρώμας

O Χάρης Ρώμας παραλίγο και αυτός να χάσει το σπίτι του στην Κινέτα. Ο γνωστός ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ευχαρίστησε τους πυροσβέστες που την τελευταία στιγμή έσωσαν το σπίτι του.

«Θέλω από το βάθος της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους ΗΡΩΕΣ πυροσβέστες που επιχείρησαν στη Κινέτα και έσωσαν τελευταία στιγμή το σπίτι μου. ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!», αναφέρει στο μήνυμά του ο ηθοποιός.

Δημήτρης Αρβανίτης

Ανάμεσα στα άτομα που έχασαν την περιουσία τους από τις φονικές πυρκαγιές είναι και η οικογένεια του σκηνοθέτη Δημήτρη Αρβανίτη​ που είχε σπίτι στο Μάτι, Αττικής. Το θλιβερό γεγονός γνωστοποίησε ο γιος του, Δημήτρης, με ανάρτησή του στο instagram. Ευτυχώς είχαν μόνο υλικές καταστροφές και δεν κινδύνεψε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους όπως εξήγησε ο ARVA στο μακροσκελές κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία.

«Τι έκθεση να γράψω και εγώ ? Τι σημαίνει για εμένα το σπίτι μου? Ποσό τυχερός νιώθω που τα κατάφερε η αδερφή μου και η ανιψιά μου τελευταία στιγμή και σώθηκαν και δεν βρέθηκαν στην παραλία μαζί με τους άλλους. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Πόσο χάλια νιώθω για όλους τους νεκρούς γείτονες και ανθρώπους και τις εικόνες που είδα. Στα μέρη που παίζαμε τώρα είναι σωροί . Όλοι οι φίλοι μου μένουν εκεί τώρα που θα μένουν ? Βοηθήστε εάν είστε εκεί . Ανεβάζω και δεύτερη φωτογραφία για όποιον είναι σε ανάγκη. Όποιος είναι στην περιοχή να βοηθήσει όπως μπορεί παρακαλώ ! Είμαι συντετριμμένος παιδιά. Friends from abroad stay tuned with the wildfire in Greece ! My house is burned almost lost my family, other people are in need right now !We need your help! GREECE IS IN EMERGENCY ! We need EUROPE to help us out right now ! #greece #wildfire», έγραψε ο Γιώργος Αρβανίτης γνωστός και ως ARVA.

Νίκη Βίσση

Η αδερφή της Άννας Βίσση, η Νίκη Βίσση είναι ανάμεσα στους πληγέντες από τις φονικές πυρκαγιές. Η Νίκη είχε σπίτι στο Μάτι το οποίο κάηκε ολοσχερώς. Η Λία Βίσση που βρισκόταν μαζί με την αδερφή της Άννα στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένειά της:

«Το σπίτι μας κάηκε ολοσχερώς! Δεν έμεινε τίποτα στο Μάτι… Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πέθαναν άνθρωποι, είναι απίστευτο. Ζούμε μια τραγωδία. Εγώ βρισκόμουν με την Άννα στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία της και έμαθα τι συμβαίνει από το τηλέφωνο. Στο σπίτι μου ήταν ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου και η μητέρα μου. Τα παιδιά άρπαξαν την μητέρα μου με το αυτοκίνητο και έφυγαν. Η Άννα είναι στο πλευρό μας… Πριν από λίγο πήρε στο σπίτι της και τη μητέρα μας… Αυτή ήταν η βασική μας κατοικία… Εντάξει έχουμε να μείνουμε κάπου, αλλά τώρα είμαστε στην περιοχή, στο Μάτι και στο σπίτι και μαζεύουμε τα συντρίμμια…».

Θοδωρής Αντωνιάδης

Δημόσιο μήνυμα θέλησε να στείλει ο Θοδωρής Αντωνιάδης, ο οποίος έλαβε αρκετά μηνύματα σχετικά με το σπίτι του στην περιοχή του Νέου Βουτζά, αλλά και τα δικά του πρόσωπα, τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε το παρακάτω κείμενο στον λογαριασμό του στο facebook… «Φίλοι,επειδή όλοι με ρωτάτε με συγκινητικό ενδιαφέρον και αγωνία… Μόλις γύρισα απο το σπίτι μου στο Ν.Βουτζά… Στάθηκε… Με ζημιές… Αλλά στάθηκε…Το δίπλα όμως?Το παραδίπλα? Του γείτονα, του φίλου,του ανθρώπου που έχεις μοιραστεί τα νιάτα σου μαζί του ή και του αγνώστου ακόμα???Η εικόνα απο κοντά τραγική…Αυτό όμως που δεν περιγράφεται, είναι η αποτυπωμένη εικόνα στο βλέμμα των ανθρώπων,απο τη συμφορά… Στα μάτια μας…Μαύρισε το βουνό μας, η μικρή πλαγιά… Σκοτείνιασε η γειτονιά μας… ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ…ΑΛΛΟΙ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ… ΖΩΑΚΙΑ ΝΕΚΡΑ…ΑΛΛΑ ΧΑΜΕΝΑ ,ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ…ΚΟΠΟΙ ΕΤΩΝ ΣΤΑΧΤΕΣ…ΔΕΝΤΡΑ ΕΡΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΜΜΕΝΗ…ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ…ΓΕΙΤΟΝΕΣ…ΦΙΛΟΙ…ΑΓΝΩΣΤΟΙ… ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ…

Νένα Χρονοπούλου

Συγκλονιστικές στιγμές έζησε και η Νένα Χρονοπούλου από τις φωτιές που ξέσπασαν στην Ανατολική Αττική.

Η ίδια περιέγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media τα όσα βίωσε: «Εικόνες σήμερα. Την ώρα που δεν γνωρίζαμε εάν το σπίτι μας εξακολουθεί να υπάρχει… Σταματημένοι ακριβώς μπροστά σ’ αυτή την ταμπέλα. Ευτυχώς είμαστε καλά… Αυτό για τους φίλους που ανησύχησαν. Μικρές απώλειες για εμάς. Κάηκε μόνο το αυτοκίνητό μου και κάτι ψιλά…». Δείτε την ανάρτηση της Νένας Χρονοπούλου.

Ηλίας Ψινάκης

Ανάμεσα στα χιλιάδες σπίτια που κάηκαν στην Αττική από τις καταστροφικές φωτιές είναι και του δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, ενώ απάντησε στα σχόλια για την «απουσία» του. «Όταν καίγεται το σπίτι σου, αιφνιδιάζεσαι. Εμένα κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί όταν καίγονται εκατοντάδες σπίτια, φανταστείτε μην καεί το δικό μου, μετά θα λέγανε ότι την έβαλα εγώ τη φωτιά», δήλωσε ο Ηλίας Ψινάκης.