Φορώντας σέξι ρούχα και υιοθετώντας ένα αυστηρό καρέ στα μαύρα μαλλιά της η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο δημοφιλές τοκ σόου του Τζίμ Κίμμελ και για μία ακόμη φορά έκλεψε την παράσταση.



Εξω από το στούντιο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες θαυμαστές της οι οποίοι αποθέωσαν την εντυπωσιακή ριάλιτι σταρ της Αμερικής, η οποία έδειξε να το απολαμβάνει.



Λίγο πριν την έναρξη της 15ης σεζόν του ριάλιτι στο οποίο εμφανίζεται η ίδια και όλα τα μέλη της πολυπληθούς οικογενείας της, «Keeping up with the Kardashians», η Κιμ συζήτησε με τον Κίμμελ για όλα. Κυρίως όμως συζήτησε για τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή φυσικά ήταν η χάρη που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε 63χρονη ναρκομανή την αποφυλάκιση της οποίας είχε ζητήσει η Κιμ Καρντάσιαν με προσωπική της παρέμβαση. Η τηλεπερσόνα μάλιστα είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο για να του ζητήσει να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.



Περιγράφοντας την εμπειρία της από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο η Κιμ Καρντάσιαν ήταν άκρως αποκαλυπτική: «Περπάτησα και μπήκα μέσα αποσβολωμένη, κοίταξα γύρω μου και ένιωσα σα να με χτύπησε κεραυνός μόλις συνειδητοποίησα πως ήμουν στο Οβάλ Γραφείο και του είπα “Ουάου, είμαστε στο Οβάλ Γραφείο”. Αυτό του είπα, ήταν το πρώτο πράγμα που του είπα και χρειάστηκα λίγο χρόνο προκειμένου να συνέλθω».



Αυτό που ακολούθησε φυσικά έσπασε τα κοντέρ καθώς η Κιμ αποκάλυψε πως όταν ο Τραμπ της τηλεφώνησε προκειμένου να την ενημερώσει ο ίδιος ότι είχε αποφασίσει να δώσει χάρη στην Αλις Μαρί Τζόνσον, εκείνη βρισκόταν στη μέση μιας γυμνής φωτογράφισης. «Ήσουν γυμνή όταν σου τηλεφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ;» ρώτησε ο Κίμμελ για να του απαντήσει πως έβαλε μία ρόμπα πριν του μιλήσει. «Ηξερε ο πρόεδρος ότι φορούσες μόνο μία ρόμπα και τίποτε άλλο; Γιατί αν του το έλεγες ίσως να απελευθέρωνε όλους τους φυλακισμένους της συγκεκριμένης φυλακής», είπε ο παρουσιαστής, αφήνοντας αιχμή για τον Αμερικανό Πρόεδρο.



Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Κίμμελ ζήτησε από την Κιμ να του σχολιάσει τον θαυμασμό που τρέφει ο σύζυγός της, Κάνι Γουέστ για τον Τραμπ και την πολιτική του αλλά εκείνη το απέφυγε λέγοντας πως δεν σχολιάζει τις απόψεις του συζύγου της, απλά τις σέβεται. Ωστόσο πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα είπε πως «Δεν έχω να πω κάτι κακό για τον πρόεδρο, έκανε κάτι θαυμάσιο. Δεν συμφωνώ σε όλα μαζί του», όμως τόνισε πως αυτό που την ενδιαφέρει ήταν η προσωπική χάρη που της έκανε απελευθερώνοντας την 62χρονη γυναίκα. «Στρίβειν διά του αρραβώνος», η «γάτα»