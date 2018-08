Σε νέα «λημέρια» συχνάζει πλέον ο γνωστός ηθοποιός Κιάνου Ριβς, αυτά τον εκδοτών.

Ο 53χρονος ηθοποιός μαζί με την καλλιτέχνιδα Αλεξάντρα Γκαντ ξεκίνησε το X Artists' Books και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου «από το καλοκαίρι, τα X Artists' Books... παράγουν μια σειρά από εσωτερικούς τίτλους σε περιορισμένα αντίτυπα».

Η συνεργασία των δύο ξεκίνησαν για το Ode to Happiness πριν από περίπου 10 χρόνια. Ο Κιάνου Ριβς μιλώντας στο T Magazine της εφημερίδας The New York Times για το νέο του εγχείρημα είπε: «Όχι ότι ανακαλύπτουμε κάτι. Αλλά η ιδέα ενός ποιοτικού βιβλίου είναι σίγουρα μέσα στις φιλοδοξίες μας».

Ανάμεσα στα βιβλία που έχουν μέχρι τώρα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις X Artists' είναι το Zeus ένα φωτογραφικό δοκίμιο του Γάλλου φωτογράφου Benoit Fougeirol σε κείμενα του Jean-Christophe Bailly.

Κι αν νομίζεται ότι ο Ριβς δεν συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τον εκδοτικό οίκο θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, αφού είναι αυτός που παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις μαζί πάντα την Γκαντ και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους καλλιτέχνες για την έκδοση των βιβλίων.

Πηγή: ΑΠΕ