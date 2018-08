Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνει ο Σάκης Τανιμανίδης και φροντίζει να μοιραστεί φωτογραφίες αλλά και μέρος της «θεωρίας» του για τη ζωή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο παρουσιαστής εξηγεί γιατί είναι… YOLO γράφοντας: «You Only Live Once...θα με εχετε ακουσει πολλες φορες να το λεω. Αυτο που με συναρπαζει με το YOLO ειναι η τεραστια δυναμη που κρυβει μεσα της αυτη η μικρη εκφραση!

Τα παντα, κυριολεκτικα ΤΑ ΠΑΝΤΑ, αποκτουν διαφορετικη σημασια μολις πεις (και συνειδητοποιησεις) οτι You Only Live Once! Its a game changer, η καθε μερα γινεται πιο σημαντικη, τα προβληματα πιο ασημαντα...και για πρωτη φορα παιρνεις αποφασεις πιο ευκολα!

Με αλλα λογια: «ΕΧΟΥΜΕ 2 ΖΩΕΣ...Η 2η ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!».