Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν το Σάββατο, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Το ζευγάρι βρίσκεται ήδη στο νησί της Σίφνου, όπου θα γίνει ο γάμος και ανυπομονεί να ζήσει την πιο ευτυχισμένη ημέρα της κοινής τους ζωής.

Η Χριστίνα μέσω των αγαπημένων της social media αποκάλυψε πως οι φίλες της έφτασαν στο νησί των Κυκλάδων και έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές τους εξορμήσεις και τα μπάτσελορ. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην πισίνα και στη λεζάντα, έγραψε: «All the singles ladies for 2 more days».