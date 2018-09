Το ιρλανδέζικο συγκρότημα U2 αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία του που ήταν σε εξέλιξη αφού είχε ερμηνεύσει λίγα μόνο τραγούδια στο Βερολίνο μπροστά σε χιλιάδες θεατές χθες βράδυ, γιατί ο τραγουδιστής του Μπόνο είχε απώλεια της φωνής του.

"Λυπούμαστε πάρα πολύ για να αποψινή ακύρωση. Ο Bono ήταν σε άριστη κατάσταση όπως και η φωνή του πριν από τη συναυλία, αλλά μετά μερικά τραγούδια ο τραγουδιστής μας υπέστη ολική απώλεια της φωνής. Δεν ξέρουμε τι συνέβη και θα συμβουλευτούμε γιατρό", ανέφερε το ροκ συγκρότημα σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του.

Ήταν η δεύτερη και τελευταία κατά σειρά συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο Βερολίνο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας των U2, η οποία άρχισε από τη γερμανική πρωτεύουσα.

Ήδη από τα πρώτα τραγούδια, ο Bono φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στη φωνή του. Αρκετές φορές, και κατά τη διάρκεια των τραγουδιών, ο 58χρονος Ιρλανδός διέκοψε για να ξεδιψάσει πίνοντας από ένα μπουκάλι θερμός. Στο τέλος, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει. "Εχασα τη φωνή μου. Δεν ξέρω τί να κάνω", είπε ο Μπόνο από τη σκηνή του Mercedes-Benz Arena.

Οι θεατές θα μπορούν να επιστρέψουν σε συναυλία που θα προγραμματιστεί αργότερα για να παρακολουθήσουν τους U2.

Την παραμονή, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας στο Βερολίνο, ο Bono κατήγγειλε τις πρόσφατες βιαιότητες της άκρας δεξιάς στο Κέμνιτς της Γερμανίας. "Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν θέση στην Ευρώπη και σε αυτή τη χώρα", είπε.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2