O παραμυθένιος γάμος του Αντώνη Ρέμου με την Υβόννη Μπόσνιακ, έγινε στο κτήμα Κοντομηνά στην Βαρυμπόμπη με παρανυφάκι την λατρεμένη τους κόρη Ελένη.

Στο υπέροχο κτήμα με τις ανθισμένες ροδιές, πραγματοποιήθηκε η ρομαντική τελετή στην άκρη της υπέροχης λίμνης οπου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώπιον 500 καλεσμένων.

Η νύφη συνοδευόμενη από τον πατέρα της, έφτασε μέσα στην υπέροχη παραδοσιακή βαρκούλα, με τις πάπιες να κολυμπούν τριγύρω, ενώ ακούγονταν κεφαλονίτικες καντάδες που συγκίνησαν όλους.

Με την λήξη της θρησκευτικής λειτουργίας, το ζευγάρι αποχώρησε με την κόρη του, -πάλι εν πλω- ενώ ο Γιώργος Ντάβλας τους συνόδευε ηχητικά τραγουδώντας το Sole Mio. Ταυτόχρονα, όλοι οι καλεσμένοι ελευθέρωναν στον ουρανό λευκά φωτεινά μπαλόνια, δίνοντας την δική τους ευχή για το ζευγάρι.

Η τέλεια διοργάνωση του γάμου με την creative ματιά της Αντζυ Γεωργακοπούλου, ιδιοκτήτρια της Only for you και την πολύτιμη εμπειρία του Γιώργου & Χάρη Ντάβλα, άφησε όλους έκθαμπους, υπο το άγρυπνο βλέμα της επί 25 χρονια συνεργάτιδας του Αντώνη Ρεμου, Κατερίνας Σιδερίδου.

Τα λουλούδια που επέλεξε & στόλισε με πολύ μεράκι η Εμυ Δρίζου, ηταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους baby’s breath, που είναι και το «λουλούδι των γάμων», καθώς και λευκές τουλίπες που συμπλήρωναν και ταίριαζαν με το όλο ρομαντικό και παραμυθένιο σκηνικό.

Μετά την τελετή, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάτω από τα αστέρια, και τα χιλιάδες φωτάκια που στόλιζαν τον ουρανό, οι καλεσμένοι χαλάρωσαν στο prosseco bar δοκιμάζοντας πεντανόστιμα hors d’oeuvres.

Ολοι μαζί μετά οδηγήθηκαν κάτω από στολισμένες αψίδες λουλουδιών που «έκρυβαν» κλασσική μουσική στον χώρο της δεξίωσης οπου στην τεράστια σκηνή που είχε στηθεί πλήθος καλλιτεχνών τραγούδησε για την ευτυχία του ζευγαριού.

Την βραδιά ξεκίνησαν ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο, με τον Χρηστο Δάντη να ερμηνεύει το τραγούδι του ζευγαριού το «Ένα τραγούδι ακόμη»

Συνέχισε ο μοναδικός Eros Ramazzotti ξεσηκώνοντας όλους για άλλη μια φορά, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Γλυκερία, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, ο Μακεδόνας, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Δάντης, η Δέσποινα Βανδή, και το κουβανέζικο συγκρότημα “Los Cuban Boys».

Η έκπληξη της βραδιάς ανακοινώθηκε από τον Αντώνη Ρέμο όπου ξαφνικά προσκάλεσε τους καλεσμένους του να μεταφερθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου «εψησε & αλάτισε» με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Mr. Salt Bae Nusret, στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου.



Το elegant black tie κοστουμι του γαμπρού των Brook Brothers και το elegant υπέρκομψο νυφικό της Υβόννης Μπόσνιακ –δημιουργία της ίδιας-εκαναν το ζευγάρι να λάμψει και να μείνει αξέχαστο σε όλους!

Ενας γάμος που ήταν σαν να βγήκε από παραμύθι, που συγκίνησε και μάγεψε!!