Έφυγε σε ηλικία 74 ετών πασίγνωστος τραγουδιστής μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο λόγος για τον τραγουδιστή Chas Hodges, ο οποίος ήταν μέλος του συγκροτήματος, Chas & Dave.

Ο θάνατός του ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 22 Σεπτεμβρίου. Το συγκρότημα ήταν γνωστό για το ιδιαίτερο rock ύφος του. Για το θάνατο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αποκάλυψαν τα δυσάρεστα.

Οι Chas Αnd Dave έφτασαν στο πικ της καριέρας τους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80, με επιτυχίες όπως τα “Rabbit” και “Snooker Loopy”.

Ο Chas Hodges διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου στις 6 Φεβρουαρίου του 2017 και υποβλήθηκε άμεσα σε χημειοθεραπείες.

It is with tremendous sadness that we announce the passing of our very own Chas Hodges. Despite receiving successful treatment for oesophageal cancer recently, Chas suffered organ failure and passed away peacefully in his sleep in the early hours of this morning. pic.twitter.com/bwxqfHUjUg