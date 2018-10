Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε πως η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ είναι έγκυος.

Την είδηση για τα χαρμόσυνα νέα για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον με ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα έγραψαν στον λογαριασμό του Παλατιού στο twitter, «Οι αυτού μεγαλειότητες Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοινώνουν με χαρά ότι η Δούκισσα του Σάσεξ αναμένεται να φέρει στον κόσμο ένα μωρό την Άνοιξη του 2019».

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk