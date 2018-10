Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Η Δούκισσα του Σάσεξ αναμένεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της την άνοιξε του 2019 και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ενθουσιασμός για τον ερχομό του νέου μέλους επικρατεί στη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, με τα Μέσα να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην βασίλισσα Ελισάβετ που είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, που ο αγαπημένος της εγγονός, πρίγκιπας Χάρι θα γίνει μπαμπάς.

Η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ στην Αυστραλία δεν θα μπορούσε παρά να επηρεαστεί από το χαρμόσυνο γεγονός.

Ο Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας, Σερ Πίτερ Κόσγκροουβ, επρόκειτο να δεχθεί τον Χάρι και την Μέγκαν στην επίσημη κατοικία του. Ωστόσο, αντί να χαρίσει στο ζευγάρι τα τυπικά αναμνηστικά που συνηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, τους έδωσε δύο δωράκια για το νέο μέλος της οικογένειάς τους και μάλιστα με... άρωμα Αυστραλίας.

Έτσι χάρισε στο ζευγάρι ένα ζευγάρι μικροσκοπικές μπότες και ένα όμορφο λούτρινο καγκουρό.

Harry and Meghan have been give a kangaroo and its Joey. Our first baby gift! Exclaims Meghan. pic.twitter.com/Lxvc3QQYCh