Η διάσημη Ιρλανδέζα τραγουδίστρια Σινέντ Ο Κόνορ ανακοίνωσε ότι ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά της σε Σουχάντα Νταβίτ.

Η 51χρονη τραγουδίστρια ανήρτησε, μάλιστα, στο λογαριασμό της στο twitter φωτογραφίες στις οποίες φορά το παραδοσιακό χιτζάμπ, καθώς και ένα βίντεο όπου ψάλλει μια πρόσκληση σε προσευχή.

Η τραγουδίστρια άλλαξε επίσης το avatar του προφίλ της στο λογαριασμό της στο Twitter με το λογότυπο της Nike με τη λεζάντα «Φόρεσε hijab. Just Do It».

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW