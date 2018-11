Το απόγευμα της Κυριακής, η Κλόε Καρντάσιαν θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα απόσπασμα από την εκπομπή 'Keeping Up with the Kardashians', λίγες ώρες πριν την προβολή του επεισοδίου στην τηλεόραση.

'Οπως φαίνεται από το απόσπασμα, στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η Κάιλι Τζένερ αποκαλύπτει στην Κλόε την απιστία του συντρόφού της, Τρίσταν Τόμσον.

Για το λόγο αυτό, η ριάλιτι σταρ κάνοντας μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στη δύσκολη εκείνη περίοδο της ζωής της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το να ξαναζεί αυτές τις στιγμές είναι απίστευτα δύσκολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Κλόε και ο Τρίσταν κάνουν προσπάθειες επανασύνδεσης, ενώ μία φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, παρουσιάζει την οικογένεια, ξανά μαζί!