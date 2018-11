Η Κέιτλιν Τζένερ υποχρεώθηκε την Παρσκευή 9 Νοεμβρίου να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Μαλιμπού όπου εδώ και πολλούς μήνες ζει με τη σύντροφό της, Σοφία Χάτσινς, το οποίο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, έγινε στάχτη λίγες ώρες αργότερα. Τα σπίτια τους έχουν εγκαταλείψει επίσης η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ καθώς και η Κόρτνεϊ και Κλοέ Καρντάσιαν καθώς και αυτά απειλούνται από τα πύρινα μέτωπα που κατευθύνονται προς τον ωκεανό.

Πάντως, όλα τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν είναι καλά στην υγεία τους όπως μας ενημερώνουν μέσα από τα social media.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe