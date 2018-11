Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν τα 44α βραβεία People's Choice, μέσα σ'ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, λόγω της καταστροφικής φωτιάς στην Καλιφόρνια.

Η απονομή έγινε στη Σάντα Μόνικα και πολλοί stars από τη βιομηχανία του θεάματος έδωσαν το "παρών".

Οι λαμπερές παρουσίες πάνω στο κόκκινο χαλί ήταν πολλές και ιδιαίτερες. Ανάμεσα σ'αυτές που ξεχώρισαν, ήταν η αποκαλυπτική εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν. Φορώντας ένα vintage φόρεμα που τόνιζε τις διάσημες καμπύλες της, (δημιουργίας του διάσημου Γάλλου σχεδιαστή Ζαν-Πολ Γκοτιέ), η τηλεπερσόνα κατάφερε να μεταμορφωθεί σε μια οπτική ψευδαίσθηση.

Ως λάτρης των social media, θέλησε να μοιραστει με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τη σαγηνευτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Η ριάλιτι σταρ βρέθηκε στη λίστα με τους νικητές της λαμπερής βραδιάς, καθώς απέσπασε το βραβείο "Καλύτερου τηλεοπτικού ριάλιτι": Keeping Up with the Kardashians, στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Τη στιγμή της βράβευσης της οικογένειας Καρντάσιαν, η Κιμ παίρνοντας τον λόγο. δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες και στα θύματα από τη μεγάλη πυρκαγιά, επισημαίνοντας πως και η ίδια μαζί με κάποια από τα μέλη της οικογένειάς της, κινδύνευσαν μαζί με τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στην Καλιφόρνια.