Κόσμος κατέκλυσε τους ανακαινισμένους, υπερσύγχρονους κινηματογράφους Τοwn Cinemas στη Γλυφάδα την Κυριακή το μεσημέρι για να γνωρίσει από κοντά τον ταλαντούχο Πάνο Μουζουράκη ο οποίος συμμετέχει στην ταινία “MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN” η οποία μόλις κυκλοφόρησε σε DVD & BLU-RAY.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός με το γνωστό κέφι και χιούμορ του ξεσήκωσε το κοινό στους ρυθμούς των τραγουδιών της ταινίας – ανάμεσα στα οποία και το τραγούδι “Kisses of Fire” το οποίο ερμηνεύει μοναδικά ο ίδιος στην ταινία – υπέγραψε DVD / BLU-RAY™ & CD και φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές του.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής του σε μια τόσο μεγάλη διεθνή παραγωγή, τον τρόπο που έγινε η επιλογή του για τον ρόλο, αλλά και αστεία στιγμιότυπα από την επαφή του με τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας.