Νέα σχέδια φαίνεται πως έχουν οι OtherView, ένα από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα συγκροτήματα της χώρας μας, με τα social media τους να εντείνουν το μυστήριο.

Το πρωί της Δευτέρας, η φωτογραφία προφίλ του συγκροτήματος άλλαξε και στη θέση της εμφανίστηκε το σύμβολο refresh σε λευκό φόντο, εικόνα η οποία έγινε και ανάρτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες, ωστόσο, φαίνεται πως το γκρουπ, που ανήκει στο δυναμικό της Panik Records, προχωρά σε αλλαγές και ετοιμάζεται για ακόμα μία φορά να μας εκπλήξει! ​

Οι OtherView έκαναν την εμφάνισή τους το 2009, με μέλη τους Βασίλη Κουμεντάκο, Δημήτρη Ίσαρη και Κρυσταλλία Ρήγα. Το 2013, τη θέση της Κρυσταλλίας, η οποία ακολουθεί solo διαδρομή, πήρε η Έλενα Τσαγκρινού, που αποχώρησε πέντε χρόνια μετά, λόγω της λήξης του συμβολαίου της και πλέον ακολουθεί solo καριέρα.

Με πρωτότυπα mash-ups, original παραγωγές και ιδιαίτερα remixes, οι OtherView κέρδισαν αμέσως τις εντυπώσεις. Το πρώτο τους τραγούδι ήταν ένα remake της επιτυχίας «Είσαι Εδώ» του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τον οποίο έκαναν και on stage εμφανίσεις, ενώ ακολούθησαν πολλά hits, όπως τα «So Long», «Κάνε Με», «RunAway», «I’m The One», «Μη Χαθείς», «See You Again», «Ο Γύρος Του Κόσμου», «Όλα Αυτά Που Νιώθω», «Ξανά» και «Τώρα Ή Ποτέ». Παράλληλα, στο ενεργητικό τους έχουν sold out εμφανίσεις και περιοδείες, εμφανίσεις σε μουσικά events όπως τα MAD VMA και το Madwalk, καθώς και μεγάλες συνεργασίες με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.