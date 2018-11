Εικόνα παραμυθιού, με την ίδια πρωταγωνίστρια στο επίκεντρο και ένα διαφορετικό από άλλες χρονιές concept επέλεξε να παρουσιάσει η «Πρώτη κυρία» των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία άνοιξε τις πύλες του Λευκού Οίκου, προκειμένου όλος ο κόσμος να θαυμάσει το στολισμό της προεδρικής κατοικίας ενόψει των Χριστουγέννων.

Η Μελάνια Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες αλλά και βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media.

Σε μία από τις φωτογραφίες ένας εθελοντής τοποθετεί χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στην πόρτα, ενώ σε μία άλλη φωτογραφία μία γυναίκα από το προσωπικό στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στον Λευκό Οίκο έχουν δεκάδες πανύψηλα, χριστουγεννιάτικα δέντρα.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15