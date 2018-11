Η Kim Kardashian πέταξε βόμβες μεγατόνων, αποκαλύψεις που ούτε τις φανταζόμασταν. Στο Κυριακάτικο επεισόδιο του σόου Keeping Up with the Kardashians, η μητέρα τριών παιδιών και σύζυγος του Kanye West μιλούσε στον πρώην της αδερφής της Kourtney, Scott Disick και στην μικρή της αδερφή Kendall Jenner για τα παλιά άγρια χρόνια της όπου και αποκάλυψε περισσότερα από όσα έπρεπε.

H Κim είπε πως το 2000 έκανε τον πρώτο της γάμο υπό την επήρεια ναρκωτικών έχοντας πάρει ecstasy και κάπως έτσι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της τότε μουσικό παραγωγό Damon Thomas. Και δεν σταμάτησε εκεί. Η 38χρονη αποκάλυψε πως και η ταινία πορνό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο με παρτενέρ τον αγαπημένο της τότε Ray J, έγινε επίσης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η εν λόγω ταινία του 2003 που δημοσιοποιήθηκε το 2007 από τον Ray J έδειχνε την Kim να κάνει έρωτα με τον τότε αγαπημένο της. Μιλάμε για τα τρελά χρόνια όπου η Kim ήταν κολλητή της Paris Hilton και μαζί διασκέδαζαν ως τα ξημερώματα στην Ίμπιζα και σε όλον τον κόσμο και έφτασαν να κοιμηθούν μέχρι και σε σχεδία στον ωκεανό!

Η Kim ολοκλήρωσε λέγοντας πως ακόμα κάνει τρελά πράγματα αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον εαυτό της στο τέλος της εφηβείας.