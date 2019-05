Κατατέθηκαν τα ψηφοδέλτια από την "Πρωτοβουλία για την Ανατροπή"

Κατατέθηκαν τα ψηφοδέλτια (στις εκλογές για ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ) της "Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή" (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι). για ΕΣΗΕΑ

Αγγέλης Γιάννης, Κεφάλαιο

Αλεξόπουλος Δημήτρης, www.ert.gr

Γεωργιάδης Μάκης, ALTER

Ελευθεράτος Διονύσης, Sprotday

Ζούντα Αντιγόνη, Αυγή

Κωστή Διονυσία, άνεργη

Λίτσης Μωυσής, Ελευθεροτυπία

Μαυρίδης Νίκανδρος, Ημερησία

Μήτρου Άννα, ΒΗΜΑ

Μοσχονά Λήδα, συνταξιούχος

Μπράτσος Νάσος, www.ert.gr

Παπακωνσταντίνου Πέτρος, Καθημερινή

Παπαχριστούδη Ματίνα, Ισοτιμία

Παυλόπουλος Γιώργος, Ημερησία

Σαρρής Κώστας, Ημερησία on Line

Σκαμνάκης Θανάσης, συνταξιούχος

Σπανός Παναγιώτης, Espresso

Σπυριδωνάκου Μαρία, ΣΚΑΙ

Τατάρογλου Τάσος, επικοινωνία 94FM

Τζιαντζή (Πολίτη), Μαρία (Αφροδίτη), Ελευθεροτυπία

Τσώλη Μαρία, Βήμα

Χατζηγεωργίου Τάσος, ΕΡΑ

Χαροντάκης Δημήτρης, ΒΗΜΑ







για ΠΟΕΣΥ

Αγγέλης Γιάννης, Κεφάλαιο

Αλεξόπουλος Δημήτρης, www.ert.gr

Αναστασιάδης Τάσος, ΒΗΜΑ

Βαλτζή Μαλάμω, Δημοκρατία

Γεωργιάδης Μάκης, ALTER

Eλαφρός Γιάννης, Καθημερινή

Ελευθεράτος Διονύσης, Sprotday

Ζούντα Αντιγόνη, Αυγή

Λιακόπουλος Απόλλωνας, Sportday

Λίτσης Μωυσής, Ελευθεροτυπία

Μαυρίδης Νίκανδρος, Ημερησία

Μήτρου Άννα, ΒΗΜΑ

Μοσχονά Λήδα, συνταξιούχος

Μπράτσος Νάσος, www.ert.gr

Παπαχριστούδη Ματίνα, Ισοτιμία

Παυλόπουλος Γιώργος, Ημερησία

Σαρρής Κώστας ,Ημερησία on Line

Σκαμνάκης Θανάσης, συνταξιούχος

Σπανός Παναγιώτης, Espresso

Σπυριδωνάκου Μαρία, ΣΚΑΙ

Στυλιανού Σοφία, Έθνος

Τατάρογλου Τάσος,επικοινωνία 94FM

Τζιαντζή (Πολίτη), Μαρία (Αφροδίτη) Ελευθεροτυπία

Τσώλη Μαρία, Βήμα

Χατζηγεωργίου Τάσος, ΕΡΑ

Χατζηστεφάνου Άρης, άνεργος