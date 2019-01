Στον όμιλο ΑΝΤ1 τα δικαιώματα έκδοσης του «ΟΚ!»

Τα δικαιώματα έκδοσης του περιοδικού OK! στην Ελλάδα απέκτησε ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, μετά από συμφωνία με την εκδότρια-ιδιοκτήτρια του τίτλου Northern & Shell Ltd στη Μεγάλη Βρετανία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το OK! είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τίτλους lifestyle εβδομαδιαίων περιοδικών παγκοσμίως. «Έχει 18 χρόνια εξαιρετικής πορείας στη Μεγάλη Βρετανία, άλλες 20 εκδόσεις σε όλο τον κόσμο (ακόμα και σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Ινδία κ.α.) και περισσότερα από 30 εκατομμύρια αναγνώστες σε εβδομαδιαία βάση.»



Η ελληνική έκδοση του OK! κυκλοφόρησε το 2005.