Τηλεοπτικά πρόσωπα και προγράμματα από την οθόνη στο... συρτάρι

Η οικονομική κρίση που «χτύπησε» την Ελλάδα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, τη ζωή μας αλλά και στην τηλεόρασή μας. Μία τηλεόραση που κάποτε μας κρατούσε συντροφιά, μας ενημέρωνε και μας χάριζε στιγμές διασκέδασης. Αυτή η τηλεόραση δεν υπάρχει πια, υπέστη και αυτή το «κούρεμα» της με θύμα τον απλό τηλεθεατή. «Με δεκάρες δεν χτίζονται προγράμματα». Αυτό είναι το νέο μήνυμα των ιθυνόντων των καναλιών, που έβαλαν στο ντουλάπι αξιόλογες σειρές, ανέβαλαν τηλεοπτικά προγράμματα, και «έκοψαν» εκπομπές. Η τηλεόραση «λαβώθηκε» από την οικονομική κρίση και είναι αμφίβολο πλέον εάν θα βρει ξανά τη χαμένη δόξα της.



Ο ψυχαγωγικός τομέας είναι αυτός που «τσεκουρώθηκε» ως επί τω πλείστον εξαιτίας της έλλειψης ρευστού στα κανάλια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το «Just the two of us» του MEGA, το οποίο παίρνει επ΄ αόριστον αναβολή αφού το κανάλι της Μεσογείων έκρινε πως είναι ένα αρκετά πολυδάπανο μουσικοχορευτικό show για τον φετινό προϋπολογισμό του.



Την ίδια τύχη έχει και το «Greek Idol 2» του ALPHA που δεν θα φιλοξενήσει καθώς φαίνεται νέα ταλέντα από τον χώρο του τραγουδιού. Το «πράσινο φως» δεν λέει να ανάψει για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό show ενώ αμφίβολη θεωρείται και η μελλοντική παρουσίασή του από τη Ρούλα Κορομηλά, καθώς το κανάλι της Κάντζας θέλει να στραφθεί σε πρόσωπα με λιγότερη τηλεοπτική ιστορία αλλά περισσότερη φρεσκάδα.



Την ίδια μοίρα φαίνεται πως θα έχει και το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» του ANT1, αφού οι υπεύθυνοι του σταθμού το πάνε από αναβολή σε αναβολή, αναζητώντας χρήματα και πρόσωπα που θα το «απογειώσουν» σε νούμερα. Μάλλον από Οκτώβρη οι τηλεοπτικές μας οθόνες θα γεμίσουν και πάλι με... ταλέντα.



Ο χώρος της διαφήμισης έχει πάρει την κατιούσα και αυτό έχει άμεση επιρροή στα ελληνικά κανάλια, που βλέπουν τα κέρδη τους να μειώνονται συνεχώς. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μπήκαν στον «πάγο» και τα μαγειρέματα. Αναφερόμαστε φυσικά στο «Μaster chef 2» που, ενώ είχε προγραμματιστεί να βγει στις οθόνες μας τον Φεβρουάριο, θα προβληθεί τελικά από τη συχνότητα του ΜEGA τον Οκτώβριο.



To μόνο σίγουρο είναι πως γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας τηλεοπτικής εποχής. Ίσως η τηλεοπτική παρακμή οδηγήσει σταδιακά σε μία άνθηση και επαναπροσδιορίσει βασικές τηλεοπτικές έννοιες, που στην ξέφρενη πορεία της τηλεόρασης, είχαν χαθεί.



Ιδιαίτερα χαρούμενοι για το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα ήταν η Ναταλία Δραγούμη και ο Θανάσης Πάτρας, όταν τους προτάθηκε από το κανάλι του Κάτω Φαλήρου να παρουσιάσουν μία εκπομπή δράσης με θέμα ό, τι κινείται. (αυτοκίνητα, μηχανές, jet ski). Βέβαια η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ αφού οι οικονομικές εξελίξεις «χάλασαν» τα σχέδια των ιθυνόντων του καναλιού που αποφάσισαν να μην «κινήσουν» προσωρινά τη νέα εκπομπή μέχρι να ξεκαθαρίσει λίγο το «θολό» τοπίο στα Μέσα. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, απλά τον τελευταίο καιρό είμαι επιφυλακτική με τον εαυτό μου, γιατί με την κρίση πράγματα που είναι έτοιμα μπορεί να ακυρωθούν» είχε δηλώσει η Ναταλία Δραγούμη- σχεδόν προφητικά θα λέγαμε- πριν λίγο καιρό.



Η ΤV γενικότερα αλλά και τα talk shows ειδικότερα, ανέκαθεν γοήτευαν το τηλεοπτικό κοινό. Η κρίση, όμως, δεν αφήνει ούτε αυτού του είδους τις εκπομπές να ανθίσουν. Θύμα της οικονομικής δυσχέρειας έπεσε και η Πόπη Τσαπανίδου που ενώ είχε αρχίσει να προετοιμάζει με τους καλύτερους οιωνούς τη νέα της βραδυνή εκπομπή «48 λεπτά» τελικά είδε τον χρόνο να μηδενίζεται και η εκπομπή να αναβάλλεται για χρόνους... μελλοντικούς.



Η κρίση που θα «χτυπούσε» τα media ήταν εύκολο να προβλεφθεί, αφού τα ΜΜΕ ζούσαν εδώ και δεκαετίες μέσα σε μία «φούσκα» από τις πολλές που έσκασαν με θύματα τους τηλεθεατές αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτά - δεν έπαιρναν όλοι χρήματα δυσανάλογα των υπηρεσιών που πρόσφεραν.



Απλήρωτοι εργαζόμενοι, μείωση των budgets των εκπομπών, απολύσεις, και περίσσια ανασφάλεια είναι μερικά μόνο κομμάτια που συνθέτουν το «θολό» τοπίο των σημερινών Μέσων. Την εποχή που ο τηλεθεατής έχει ανάγκη από ενημέρωση και κυρίως ψυχαγωγία, τα κανάλια αποφάσισαν να θέσουν νέες τηλεοπτικές βάσεις αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα επιφέρει η νέα αυτή τηλεοπτική πραγματικότητα.



Οι τηλεοπτικές σειρές δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανέπαφες από τις ραγδαίες τηλεοπτικές αλλαγές. Η ανάγκη του κοινού για μυθοπλασία και «δυνατές» σειρές θα παραμείνει απλά μία ανάγκη αφού τα κανάλια δεν φαίνονται διατεθειμένα να προβάλουν ποιοτικές σειρές που απαιτούν πολύωρα γυρίσματα, μεγάλο αριθμό ηθοποιών και φυσικά χρήματα. Χαρακτηριστική περίπτωση τα σήριαλ του MEGA «Βασιλιάδες», «Κλινική περίπτωση», «Πίσω στο σπίτι», «Με λένε Βαγγέλη» που «μετρούν μέρες», καθώς οι συντελεστές τους παραμένουν εδώ και μήνες απλήρωτοι.



Ο λόγος; Μα φυσικά η οικονομική κρίση. Όσο για κάποιες νέες σειρές που είχαν προαγγελθεί από τα ελληνικά κανάλια ότι θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά τους; Τελικά έμειναν στα συρτάρια των διευθυντών ψυχαγωγικού προγράμματος για μία άλλη περίοδο, όπου το ποιοτικό θα έχει θέση και πάλι στην ελληνική tv.



Ο λόγος για τους «Βρυκόλακες» που θα μεταδίδονταν από το MEGA, «Tην πρωτοβάθμια εξίσωση», τη σειρά «Είναι μακρυά ακόμη Μπαμπαστρούφ;» που αποδείχθηκε πως δεν έχουν θέση στη σημερινή «φθηνή» ελληνική τηλεόραση.



Οι σπατάλες και οι υπερβολές που γίνονταν τόσα χρόνια στα τηλεοπτικά Μέσα φταίνε εξίσου με την οικονομική κρίση για το απογοητευτικό επί της οθόνης αποτέλεσμα... Η ανάγκη για μυθοπλασία αντικαθίσταται από επαναλήψεις σειρών που πρωτοπαίχτηκαν προ δεκαετίας, από τουρκικά σήριαλς και κακογυρισμένα realities. Ο κατάλογος είναι μακρύς καθώς φαίνεται, και δίχως τέλος. Το ερώτημα είναι: Tελικά η ελληνική τηλεόραση είναι η τηλεόραση που μας αξίζει;



Φανή Πλατσατούρα