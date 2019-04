Ένα «ίσως» για το μέλλον της δημοσιογραφίας

Την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της δημοσιογραφίας, την επίπτωση της κρίσης στην παραγωγική διαδικασία των μέσων ενημέρωσης και την «κατανάλωση» του προϊόντος τους, καθώς και την αποστολή που καλούνται να επιτελέσουν οι δημοσιογράφοι σε μεταβατικές περιόδους, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι παρευρέθηκαν σήμερα στο δημοσιογραφικό συμπόσιο με θέμα το μεταλλασσόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν τα ΜΜΕ στην περίοδο της κρίσης.

Τη συζήτηση υπό τον γενικό τίτλο «The future is called "perhaps"- Media Production and Media Consumption in trasition», διοργάνωσε η Πρεσβεία της Γερμανίας στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη.

«Η κρίση των media είναι μια περίπλοκη υπόθεση», είπε ο πρεσβευτής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Βόλφγκανγκ Ντολντ, αναφερόμενος στις προκλήσεις των Μέσων Ενημέρωσης. «Τα θέματα που προκύπτουν από τη σημερινή συνθήκη είναι ο αγώνας των media για την οικονομική τους επιβίωση και η υπεραπλούστευση των θεμάτων που παρουσιάζουν», τόνισε, μιλώντας για τα στερεότυπα που γέννησε η κρίση. Ο κ. Ντολντ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κλασσικά Μέσα να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και σημείωσε πως το φταίξιμο δεν ανήκει μόνο στους φορείς της ενημέρωσης.

«Ακούμε απειλές και απαράδεκτες επιθέσεις από την άκρα δεξιά προς δημοσιογράφους που πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά», πρόσθεσε.

Για το αβέβαιο μέλλον του δημοσιογραφικού χώρου μίλησε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Τρίερ, δρ. Μίχαελ Γέκερ. «Η κατανάλωση των ειδήσεων σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με το να διαβάζουμε, να βλέπουμε και να ακούμε, αλλά να ερευνούμε και να συμμετέχουμε», σημείωσε, περιγράφοντας αναλυτικά το μέλλον του χώρου που χρειάζεται ανταγωνιστικό περιεχόμενο και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

«Η κρίση επηρεάζει πολύπλευρα τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και ρίχνει την ποιότητα του περιεχομένου», τόνισε από την πλευρά του ο καθηγητής, δρ. Γιώργος Πλειός, πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Πλειός αναφέρθηκε σε έρευνες σχετικά με την έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας πως το 84% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται την τηλεόραση, ενώ απέναντι στο internet δίνουν οι Έλληνες περισσότερη εμπιστοσύνη. «Ενώ η ελίτ χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά μέσα για να επηρεάσει την κοινή γνώμη, οι πολίτες χρησιμοποιούν το facebook για να αποκτήσουν αυτονομία και να χτίσουν μια άλλη πραγματικότητα», είπε.

Στην κάλυψη της κρίσης από τα ελληνικά αλλά και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο δρ. Γιώργος Τζογόπουλος ερευνητής και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ λέγοντας ότι «η κάλυψη ήταν προβληματική μέχρι τον Αύγουστο του 2012 και μετά φάνηκε μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας με πιο διεισδυτικά άρθρα και σε ελληνικά και σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνέντευξη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε γερμανική εφημερίδα», επισήμανε. «Τα μαθήματα που πάρθηκαν αυτά τα τέσσερα χρόνια της κάλυψης της κρίσης ήταν σημαντικά», τόνισε ο κ. Τζογόπουλος, υπογραμμίζοντας πως οι δημοσιογράφοι είναι πιο έμπειροι στην κάλυψη της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Φουρλής.