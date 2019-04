Ξεκινούν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας στον ΟΤΕ TV

Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα οι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με την αναμέτρηση ΟΦΗ-Παναθηναϊκός την Τετάρτη 19 Μαρτίου, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά ζωντανά και σε υψηλή ευκρίνεια στο OTE SPORT 1HD.

Την πλούσια αθλητική ατζέντα της εβδομάδας συμπληρώνουν τα ντέρμπι των κορυφαίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Ευρώπης, αλλά και η έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 στην Αυστραλία. Από το πρόγραμμα των κινηματογραφικών καναλιών του ΟΤΕ TV και την υπηρεσία OTE Cinema on Demand αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζουμε το Συνήγορο του Ρίντλεϊ Σκοτ, τους Εκδικητές, τρίτη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών, καθώς και την προτελευταία ταινία του Τζέιμς Γκαντολφίνι, Εκεί που δεν το Περιμένεις, ενώ περιμένουμε και την πρεμιέρα της σειράς Girls, της εναλλακτικής εκδοχής του Sex & the City από την ανερχόμενη Λένα Ντάναμ, στο FOX Life.

Πλούσιο αθλητικό θέαμα μπορούν να απολαύσουν, αποκλειστικά ζωντανά και σε υψηλή ευκρίνεια, και αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές του OTE TV. Ξεχωρίζουν ο πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός την Τετάρτη 19 Μαρτίου (19.00, OTE SPORT 1HD), αλλά και τα συναρπαστικά ντέρμπι των κορυφαίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ (Κυριακή 16 Μαρτίου, 15.30, OTE SPORT 1HD), Μπάγερν-Λεβερκούζεν (Σάββατο 15 Μαρτίου, 19.30, OTE SPORT 3HD), Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ (Σάββατο 15 Μαρτίου, 16.30, OTE SPORT 2HD), Τότεναμ-Αρσεναλ (Κυριακή 16 Μαρτίου, 18.00, OTE SPORT 1HD), Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης (Σάββατο 15 Μαρτίου, 21.00, OTE SPORT 4), Μπαρτσελόνα-Οσασούνα (Κυριακή 16 Μαρτίου, 18.00, OTE SPORT 2HD), Τορίνο-Νάπολι (Δευτέρα 17 Μαρτίου, 20.00, OTE SPORT 1HD) και Ρόμα-Ουντινέζε (Δευτέρα 17 Μαρτίου, 22.00, OTE SPORT 1HD).

Οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV θα παρακολουθήσουν ακόμη την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 με τους κορυφαίους πιλότους να μονομαχούν ζωντανά και σε High Definition, για pole position και καρό σημαία στον πρώτο αγώνα της νέας σεζόν στην Αυστραλία, μόνο στα αθλητικά κανάλια OTE SPORT, αλλά και τα τουρνουά τένις της σειράς ATP World Tour Masters 1000 από την Καλιφόρνια (Indian Wells) και την Φλόριντα (Miami), όπου συμμετέχουν κορυφαίοι τενίστες, όπως οι Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Βαβρίνκα, Φερέρ, Μπέρντιχ, Μάρει, Ντελ Πότρο, Φέντερερ, Γκασκέ, Τσονγκά κά.

To all star θρίλερ του Ρίντλεϊ Σκοτ Ο Συνήγορος με τους Μάικλ Φασμπέντερ, Πενέλοπι Κρουζ, Κάμερον Ντίαζ, Χαβιέ Μπαρντέμ και Μπραντ Πιτ θα μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV στην υπηρεσία OTE Cinema on Demand, αλλά και την εξαιρετική ρομαντική κομεντί Εκεί που δεν το Περιμένεις, προτελευταία ταινία του πρόωρα χαμένου Τζέιμς Γκαντολφίνι, σε ρεσιτάλ ερμηνείας, μαζί με την Τζούλια Λούις Ντρέιφους και την Κάθριν Κίνερ.

Εξαιρετικές είναι οι επιλογές των συνδρομητών και στα κινηματογραφικά κανάλια OTE CINEMA, με το blockbuster, Οι Εκδικητές, τρίτη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών, που συγκεντρώνει όλους τους υπερήρωες της Marvel και τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζέρεμι Ρένερ, Κρις Χέμσγουορθ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μαρκ Ράφαλο και Σάμουελ Λ. Τζάκσον σε μία ταινία συνεχόμενης δράσης (Κυριακή 16/3, 21.00), το θρίλερ από τον Καναδά Δίπλα στον Τρόμο με τον Τζέι Μπαρουσέλ σε πρώτη προβολή (Πέμπτη 13/3, 21.00), και το γαλλικό θρίλερ Largo Winch του Ζερόμ Σαλ (Δευτέρα 17/3, 21.00) να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του OTE CINEMA 1HD. Επίσης, θα προβληθεί σε πρώτη προβολή στο Village Cinema η τελευταία ταινία της Σοφία Κόπολα, Οι Ύποπτοι Φορούσαν Γόβες με την Έμα Γουάτσον (Δευτέρα 17/3).

Το κοινωνικό δράμα Πυροτεχνήματα την Τετάρτη από το σκηνοθέτη του Ένας Χωρισμός Ασγκάρ Φαραντί, θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV, σε πρώτη προβολή την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 22.00 στο ΟΤΕ CINEMA 2.

Ξεκινάει στο FOX Life η νέα πολυαναμενόμενη σειρά του HBO, Girls, της 27χρονης Αμερικανίδας ηθοποιού, συγγραφέα και σκηνοθέτιδας Λένα Ντάναμ, που έχει προκαλέσει αίσθηση όπου και αν έχει προβληθεί. Οι πρωταγωνίστριες του Girls ζουν στη Νέα Υόρκη, όμως δεν φορούν πανάκριβα ρούχα, ούτε συχνάζουν σε πανάκριβα εστιατόρια. Μένουν στο Μπρούκλιν και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στην Αμερική της οικονομικής κρίσης. Η σειρά, που έχει κερδίσει 2 Χρυσές Σφαίρες, θα προβάλλεται, από τις 15 Μαρτίου, κάθε Σάββατο στις 23.00. Στους κεντρικούς ρόλους, εκτός από την ίδια την Ντάναμ, συναντάμε τις Άλισον Γουίλιαμς, Τζεμίμα Κερκ και Ζόσια Μάμετ.

Την οικογενειακή κωμωδία Ιστορίες για Καληνύχτα με τους Άνταμ Σάντλερ, Ράσελ Μπραντ και Κέρι Ράσελ θα μπορούν να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 16.05 οι μικροί φίλοι στο κανάλι Disney Channel στον ΟΤΕ TV.

Επίσης, το Disney XD προγραμματίζει ένα μοναδικό αφιέρωμα στην αγαπημένη σειρά Avengers Assemble: Thor, με τέσσερα συνεχόμενα επεισόδια το Σάββατο 15 Μαρτίου από τις 14.30.

Πρεμιέρα θα κάνει το ντοκιμαντέρ του National Geographic Cosmos: A Spacetime Odyssey την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 21.00 ταυτόχρονα στα κανάλια FOX και FOX Life. Με επικεφαλής τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson και παραγωγό τον Seth MacFarlane, το ντοκιμαντέρ θα ταξιδέψει τους συνδρομητές του ΟΤΕ TV στο σύμπαν, ενώ αποτελεί τη νεότερη εκδοχή της θρυλικής σειράς του διάσημου αστρονόμου και αστροφυσικού Carl Sagan Cosmos: A Personal Voyage.

Πρεμιέρα την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 22.00 και για το νέο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ του Discovery HD Showcase, Επικίνδυνη Ψαριά, που παρακολουθεί τις περιπέτειες των ψαράδων καβουριών στην Αλάσκα, ενώ την Παρασκευή 14 Μαρτίου, οι πρωταγωνιστές του Τα Πάντα στο Σφυρί στο HISTORY HD ταξιδεύουν έως τη Νέα Υόρκη σε αναζήτηση σπάνιων θησαυρών, στο νέο κύκλο της σειράς reality του καναλιού.

Η κωμική ηθοποιός Chelsea Handler, με το ανατρεπτικό, χωρίς φραγμούς, χιούμορ της σχολιάζει τον κόσμο του θεάματος μέσα από το απολαυστικό show Chelsea Lately καθημερινά από Τρίτη μέχρι Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα, στο E! Entertainment HD.

Την Κυριακή 16 Μαρτίου από τις 13:00, το VH1 μας ταξιδεύει στο 1990, όταν παίχτηκε η πρώτη σεζόν των Simpsons, η Μάργκαρετ Θάτσερ παραιτήθηκε και η ταινία Μόνος στο Σπίτι έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, μέσα από 50 μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς.