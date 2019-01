Πανηγυρική έναρξη του «Just the two of us»! (Βίντεο)

Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης το «Just the two of us». Φαντασμαγορικά σκηνικά, αυθόρμητοι διαγωνιζόμενοι και μια κριτική επιτροπή που έκλεψε τις εντυπώσεις με προεξέχουσα τη Ρούλα Κορομηλά. Σκληρά προετοιμασμένοι τουλάχιστον οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, που είδαμε.

Η αμηχανία της Ζέτας Μακρυπούλια, στον ρόλο της παρουσιάστριας, κράτησε τα πρώτα μόνο λεπτά και διαδέχθηκε από ένα λαμπερό χαμόγελο και μία άκρως κοριτσίστικη διάθεση. Η άνεση, η φρεσκάδα και η δεξιοτεχνία της δεν πτοήθηκαν ούτε το τεχνικό λάθος με την αφότιστη σκηνή αμέσως μετά την έναρξη και τους καλλιτέχνες πάνω σ΄ αυτήν. Το δε νέο καρέ μαλλί τηςυπερτόνισε τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η εντυπωσιακή είσοδος της Ρούλας Κορομηλά -διαχρονική αξία-, η οποία έλαμπε μέσα στη μαύρη τουαλέτα με το βαθύ σκίσιμο. Η επαναφορά της στην τηλεόραση συνοδεύτηκε από ένα θερμό χειροκρότημα του κοινού ενώ η παρουσιάστρια όχι μόνο δεν έκρινε αυστηρά τους επώνυμους παίκτες του μουσικού show, αντιθέτως τους παρότρυνε, δίνοντάς τους τις πολύτιμες συμβουλές της. Αστειύτηκε δε με τη Ζέτα την οποία όπως δήλωσε θεωρεί δικό της παιδί ενώ η Ζέτα από την πλευρά της, την ευχαρίστησε δημοσίως γιατί σε ηλικία 13 ετών της έδειξε τον δρόμο που σήμερα ακολουθεί. Και οι δύο κυρίες φορούσαν φορέματα σε μαύρες αποχρώσεις. Και οι δύο είχαν ξανθό καρέ μαλλί. «Προς τιμήν σου Ρούλα», είπε η Ζέτα στη βετεράνο παρουσιάστρια που καθιέρωσε κόντρα στις μπούκλες και τα μακριά μαλλιά, το κοντό καρέ μαλλί στην τηλεόραση. Ο Δημήτρης Αρβανίτης, ο άνθρωπος που βρίσκεται συνήθως πίσω από τις κάμερες στον ρόλο του σκηνοθέτη, βγήκε μπροστά και γοήτευσε. Δυνατά του όπλα, η ατάκα καθώς και η εναλλακτική ενδυματολογική του πρόταση. Ο Γιώργος Θεοφάνους από την άλλη, γνώριμο πρόσωπο σε τέτοιου είδους talent shows, έκανε μία πολύ ανθρώπινη και νεανική εμφάνιση που του έδωσε παραπάνω πόντους συμπάθειας από το ευδιάθετο κοινό του show.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, απλός και άνετος με τον φακό έδειξε πως έχει μια καλή χημεία με την παρουσιάστρια, ενώ ευτυχώς δεν καταχράστηκε τον τηλεοπτικό χρόνο, όπως συνηθίζει.

Οι πρώτες εντυπώσεις του «Just the two of us» ιδιαίτερα θετικές. Έλειπε το συγκεκριμένο show από την τηλεόραση των στημένων υπερθεαμάτων...

Φ.Π.