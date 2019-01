Όλα τα μεγάλα brands επιλέγουν Novacinema!

Τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova, προβάλλοντας σε πρώτη προβολή και σε… απόσταση αναπνοής από την Αμερική, τις καλύτερες ξένες σειρές αναδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλή στα «δυναμικά κοινά».

Περιπέτεια, αγωνία, ίντριγκες, έρωτες και πάθη, είναι τα βασικά συστατικά που καθηλώνουν το ανδρικό και το γυναικείο κοινό των Novacinema και τους κάνουν να μη θέλουν να χάσουν …επεισόδιο από τους νέους κύκλους των σειρών Game of Thrones, The Following, Grand Hotel, The Mentalist, NCIS και Person of Interest.

Το premium περιεχόμενο - και οι μοναδικές δυνατότητες προβολής στα κανάλια Novacinema εξασφαλίζουν μέγιστη αναγνωρισιμότητα και αποτελεσματικότητα και οδηγούν όλο και περισσότερα brands στην επιλογή των καναλιών Novacinema, τα οποία πλέον συνιστούν το ιδανικό περιβάλλον διαφήμισης με επιπλέον δυνατότητες χορηγίας για τον κάθε διαφημιζόμενο.