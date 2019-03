Τα φιλικά του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στον OTE TV

Το σούπερ θέαμα συνεχίζεται στον ΟΤΕ TV ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού.

Στα αθλητικά, ξεχωρίζουν η διεθνής φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο και οι 3 φιλικοί αγώνες από την προετοιμασία της ΑΕΚ που θα μεταδοθούν στα κανάλια OTE SPORT. Στο μπάσκετ, οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών, ενώ στα μηχανοκίνητα η προσοχή στρέφεται στο Γκραν Πρι του Moto GP στην Ιντιανάπολις. Στο τένις, ξεχωρίζει ο τελικός του τουρνουά ATP World Tour Masters 1000 στο Τορόντο την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Από τα κινηματογραφικά, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του πρωτότυπου και ανατρεπτικού The Lego Movie από τους δημιουργούς του «Βρέχει Κεφτέδες» στο OTE Cinema On Demand και, στα κανάλια ΟΤΕ CINEMA, η προβολή του sci-fi θρίλερ Επαφή Τέταρτου Τύπου με την Μίλα Γιόβοβιτς, η κωμωδία Μπέιμπι Σίτερ για Κλάματα με τον Τζόνα Χιλ, αλλά και τα κορυφαία Ακρωτήρι του Φόβου και Casino του Μάρτιν Σκορσέζε, στο πλαίσιο του αφιερώματος του OTE CINEMA 2 στα 90’s.

Οι φίλοι των σειρών μπορούν να απολαύσουν στο OTE CINEMA 1HD τη συνέχεια των πολεμικών σειρών The Pacific και Band of Brothers από τους Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς, τη νέα κωμική σειρά Back in the Game στο κανάλι FOX Life, ενώ δεν πρέπει να χάσουν το φινάλε του 2ου κύκλου του εξαιρετικού Hell on Wheels στο Sundance Channel, που προβάλλεται μόνο στον ΟΤΕ TV.

Σούπερ αθλητικό θέαμα σε όλα τα κορυφαία σπορ και τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον πλανήτη, ζωντανά, αποκλειστικά και σε υψηλή ευκρίνεια, προσφέρει το πρόγραμμα των αθλητικών καναλιών του OTE TV στην καρδιά του καλοκαιριού.

Από το πρόγραμμα της εβδομάδας, ξεχωρίζουν -στο ποδόσφαιρο- η δεύτερη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα 2 με 4 σπουδαίες αναμετρήσεις, καθώς και το Σούπερ Καπ Γερμανίας στις 13 Αυγούστου (19.00, OTE SPORT 1HD) με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και την νταμπλούχο Μπάγερν. Για μια ακόμα φορά οι δυο ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς σε ένα ακόμη γερμανικό der classiker.

Στις 9 Αυγούστου, οι φαν του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν το διεθνές φιλικό του ΠΑΟΚ στο Λόφτους Ρόουντ του Λονδίνου με αντίπαλο την ΚΠΡ (17.00, OTE SPORT 2HD), ενώ λίγο αργότερα (19.15, OTE SPORT 2HD) θα θυμηθούν παρέα με σπουδαίους παλαίμαχους άσσους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τις σπουδαίες στιγμές των Μπάγερν-Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ σε ένα επετειακό φιλικό παιχνίδι.

Οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV θα μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν από την προετοιμασία της ΑΕΚ, ένα από τα 3 συνολικά φιλικά παιχνίδια που θα μεταδοθούν αυτό το καλοκαίρι από τον OTE TV. Οι «κιτρινόμαυροι» του Τραϊανού Δέλλα, στις 13 Αυγούστου αντιμετωπίζουν το Διμήνι στο Πήλιο (18.00, OTE SPORT 5) και ετοιμάζονται για μια νέα δύσκολη σεζόν.

Από τα υπόλοιπα σπορ, ξεχωρίζουν στο μπάσκετ η συμμετοχή της εθνικής Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών, με αναμετρήσεις κόντρα στις ΗΠΑ την Παρασκευή 8 Αυγούστου (20.00, OTE SPORT 3HD), τις Φιλιππίνες το Σάββατο 9 Αυγούστου (17.45, OTE SPORT 3HD) και την Ανγκόλα τη Δευτέρα 11 Αυγούστου (17.45, OTE SPORT 3HD). Στα μηχανοκίνητα, η προσοχή θα είναι στραμμένη στο Γκραν Πρι του Moto GP στην Ιντιανάπολις, με ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές, από 8 έως 10 Αυγούστου στο OTE SPORT 1HD. Στο τένις κυριαρχούν τα τουρνουά ATP World Tour Masters 1000 στο Τορόντο με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή 10 Αυγούστου (22.00, OTE SPORT 2HD) και οι πρώτοι αγώνες από το τουρνουά του Σινσινάτι. Επιπλέον, το Σάββατοκύριακο 8 και 9 Αυγούστου, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά, οι ημιτελικοί και οι τελικοί του Πανελληνίου πρωταθλήματος beach soccer.

Και το κινηματογραφικό θέαμα συνεχίζεται το καλοκαίρι στα κινηματογραφικά κανάλια και την υπηρεσία OTE Cinema On Demand, όπου ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ευρηματικής animation ταινίας The Lego Movie από τους δημιουργούς του «Βρέχει Κεφτέδες» και «21 Jump Street», που θα προβληθεί σε μεταγλώττιση, αλλά και σε πρωτότυπο ήχο με τις φωνές των Κρις Πρατ, Γουίλ Φέρελ και Ελίζαμπεθ Μπανκς.

Από το πρόγραμμα των καναλιών OTE CINEMA ξεχωρίζουν το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Επαφή Τέταρτου Τύπου με την Μίλα Γιόβοβιτς και τον Ηλία Κοτέας, την Παρασκευή 8 Αυγούστου (21.00, OC 1HD), η κωμωδία Μπέιμπι Σίτερ για Κλάματα με τον Τζόνα Χιλ στον ομώνυμο ρόλο, το Σάββατο 9 Αυγούστου (21.00, OC 1HD), αλλά και η βρετανική ρομαντική κομεντί Η Μέρα που Άρχισα να Ζω, με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στο ρόλο μίας μεσήλικης νηπιαγωγού που βρίσκει δουλειά ως βοηθός μίας Αμερικανίδας ηθοποιού (Έϊμι Άνταμς), την Πέμπτη 7 Αυγούστου (OC2, 22.00).

Με νέα επεισόδια συνεχίζονται στο OTE CINEMA 1HD οι πολεμικές σειρές The Pacific και Band of Brothers, με την υπογραφή των παραγωγών Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς, την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 21.00 και τις 22.00 αντίστοιχα, ενώ το αφιέρωμα του OTE CINEMA 2 στα κινηματογραφικά 90s την Τρίτη 12 Αυγούστου περιλαμβάνει δύο εμβληματικές ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε, το Ακρωτήρι του Φόβου του 1991 με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε και Τζέσικα Λανγκ (22.00) και το γκανγκστερικό έπος Casino του 1995 με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σάρον Στόουν, που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και μία οσκαρική υποψηφιότητα για το ρόλο της, και Τζο Πέσι (18.50).

Φινάλε για το δεύτερο κύκλο της εξαιρετικής σειράς γουέστερν Hell on Wheels για την κατασκευή της πρώτης διηπειρωτικής σιδηροδρομικής γραμμής της Αμερικής, με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται αποκλειστικά στο Sundance Channel στον ΟΤΕ TV, την Πέμπτη 7 Αυγούστου στις 23.00.

Πρεμιέρα κάνει αυτή την εβδομάδα στο κανάλι FOX Life η νέα κωμική σειρά με τον Τζέιμς Κάαν και την Μάγκι Λόσον Back in the Game (Παρασκευή 8 Αυγούστου, 21.25), ενώ ξεκινούν στο FOX ο 5ος κύκλος του The League και ο 3ος κύκλος της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα σειράς Episodes με τον Ματ ΛεΜπλανκ, την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 22.20 και 22.45 αντίστοιχα.

Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη 7 Αυγούστου στις 22.00, στο Discovery Channel η νέα σειρά Κυνηγοί Ευκαιριών, όπου οι Μπίλι Ντέριαν και Στιβ Ρεκ αναζητούν, φροντίζουν και μεταποιούν παλιά αυτοκίνητα και vintage μηχανές, που κρύβονται σε αποθήκες, σπίτια και φάρμες σε όλη την Αμερική.

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 17.00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε πρώτη προβολή στο Disney Channel το αριστούργημα της Disney Οι Αριστόγατες, παραγωγής 1970.